Згідно з даними Польського економічного інституту, вже зараз чимало компаній підвищили зарплати – і ще близько 25% підприємств планують зробити це до кінця 2026 року, пише InPoland.

Кому піднімуть зарплату у Польщі вже цього року?

Найбільш активно підвищують зарплати у Польщі наразі у компаніях у сфері послуг та будівництва. Лише у першому кварталі 2026 року 43% компаній у секторі послуг та 33% у будівництві повідомили про підвищення платні. А ось у секторах транспорту, логістики та експедиції зростання дещо стриманіше – зарплату підвищили лише 23% компаній.

І серед підприємств, що вже підвищили зарплати, чверть стверджують, що планують збільшити виплати знову у 2026 році. Такі ж наміри мають і 25% підприємств, що цьогоріч ще не проводили індексацію платні.

І на тлі загальних змін у політиці оплати праці, середня валова зарплатня у лютому 2026 року зросла на 6,4% та тепер становить 9 212 злотих. Та темпи зростання платні попри це сповільнилися – у попередні роки вони у середньому сягали 10 – 14% щорічно.

До слова, 2026 року зросла і мінімальна зарплата у країні. Торік вона становила 4666 злотих, а з 1 січні піднялася до 4888 злотих, пише gov.pl.

Що ще варто знати українцям в Польщі?

У Польщі вже зараз починають проводитися планові перевірки – спеціалісти ходять по будинках. За їхній візит доведеться віддати кілька сотень злотих, але якщо не пустити їх, можна отримати штраф.

Окрім того, вже з наступного року лікарі у Польщі будуть по-іншому оформлювати лікарняні, і для працівників багато чого зміниться.