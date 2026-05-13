Якщо ви звикли до правила "мій дім – моя фортеця", в Іспанії воно не працює. Балкон будинку – це вже не лише ваш особистий простір, адже його видно з вулиці. І за одну просту й звичну дію там можна поплатитися, і цілком буквально, пише The Olive Press.
За що можуть виписати штраф в Іспанії?
Якщо ви вирішите відвідати мальовниче іспанське місто Лорка, що у провінції Мурсія, краще не розвішуйте білизну на балконі. Звісно, під жарким місцевим сонцем вона висохне швидко – але за цю експрес-сушку доведеться заплатити аж 1500 євро через нову заборону.
Постанову нещодавно ухвалила міська рада, а ініціатори пояснюють, що правило має захистити не лише будівлі, але й навколишнє середовище від ушкоджень. Окрім того, заборона допоможе уникнути того, що в документі назвали "антисоціальною поведінкою".
Стан фасадів, балконів та елементів, видимих з вулиці, впливає на загальне сприйняття Лорки, тому ця постанова спрямована на заохочення зразкової поведінки,
– заявив мер міста Фульхенсіо Хіль.
Штрафи починаються від 151 євро, але можуть досягнути й 1500 євро, якщо порушення визнають не незначним, а серйозним. Втім, що саме це означає, не уточнюють.
До слова, Лорка – це не єдине місто в Іспанії, де існують суворі правила щодо прання. У містечку Віго також заборонили прати на балконах, видимих з вулиці, а також виливати воду з відер, витрушувати одяг, розвішувати прикраси тощо. Штраф за будь-яке порушення може сягнути 750 євро.
В деяких містах Іспанії не можна сушити білизну на вулиці / Фото Pexels
Що ще краще не робити в Іспанії?
На законах щодо сушіння та прання білизни незвичні обмеження не завершуються, пише Express. Ось ще кілька речей, яких в Іспанії краще уникати.
- Витрушування килима біля будинку. Якщо килим запилився, краще не очищувати його біля під'їзду, особливо у Севільї – там це може обернутися штрафом.
- Заведення двигуна. Так, навіть якщо ви просто завели двигун, можете потрапити в неприємності – але лише у випадку, якщо після цього нікуди не поїхати. Непотрібне увімкнення двигуна створює шум та заважає сусідам, і тому карається.
- Будування піщаних замків. На пляжі це, певно, улюблене заняття дітей. Та якщо ви побудуєте надто великий піщаний замок у популярних районах Тенерифе Ароні чи Аріці, цим порушите закон.
Що ще слід знати туристам в Іспанії?
Поїздка в Іспанію цього літа може бути не такою приємною, як хотілося б – і зовсім не через дивні штрафи. Цьогоріч країна готується до аномальної спеки, і через це в Іспанії вже навіть з'являються "кліматичні укриття". Ці притулки – це приміщення, де можна буде безпечно перечекати періоди екстремальної спеки. Зазвичай там мають бути кондиціонери, доступ до питної води та зони відпочинку.
Торік у багатьох регіонах Іспанії температура влітку досягала +45 градусів, а по всій країні лише 2025 року зафіксували понад 150 тисяч смертей через спеку.