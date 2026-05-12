Колись Кало-дес-Моро був прихованою перлиною на південно-східному узбережжі Балеарських островів – але зараз пляж став жертвою власного успіху, пише Express. Через неймовірний наплив туристів, а зокрема інфлюенсерів, він поступово втрачає свою унікальну ідентичність та красу.

Що сталося з пляжем Кало-дес-Моро?

Зараз узбережжя "зіпсувала" перенаселеність, що принаймні частково спричинили соціальні мережі – і руйнування мальовничого пляжу очевидне. З нього буквально зникає пісок: численні туристи несуть його з собою на взутті, рушниках та у сумках.

Важливо! Щодня з культового пляжу, що й без того страждає від ерозії, зникає до 70 кілограмів піску. І протягом основного літнього сезону з пляжу зникає до 6 тонн піску, а кожного дня місцину відвідують близько 4000 туристів.

Навіть фотографії, зроблені у 2021 та 2023 роках вже чітко показують, що пляж відступає, а море все сильніше насувається на узбережжя.

Кало-дес-Моро – це зовсім невеликий пляж, що розташований за приблизно 10 кілометрів від міста Сантаньї та може вмістити водночас тільки близько 100 людей. Окрім того, Кало-дес-Маро, на відміну від інших пляжів у регіоні, скелястий та дуже вузький: для того, аби дістатися узбережжя, потрібно пройти чималу дорогу.

Як бухта стала популярною?

Історія, пов'язана з бухтою – це справжня іронія. 2024 року кілька місцевих туристичних операторів у спробі відвернути увагу туристів від надто жвавих і вже переповнених міст на північному заході Майорки заохочували мандрівників досліджувати менш відомі місця. І це швидко зробило пляж відомим як "найкраще збережений секрет Майорки", пише Mallorca Daily Bulletin.

З того часу маленький пляж щороку приваблює тисячі туристів – а на просторах соцмереж вже також можна знайти чимало відео з мільйонними переглядами. Місцеві жителі цього зовсім не раді – на острові понад 300 людей навіть вийшли на протести. Вони розгорнули банер з надписом "#OcupemLesNostresPlatges" ("Окупуймо наші пляжі") і перекрили ним весь підхід до води.

Що ще варто знати туристам в Іспанії?

Окрім Майорки, найпопулярнішим островом в Іспанії залишається Тенерифе – ось тільки все більше туристів обіцяють не повертатися туди, і причина досить незвична. Виявляється, рекламні флаєри не попереджають, що на скелястому острові дуже часто гуляють сильні вітри, а весна – це час дощів та гроз.

Попри це, навіть навесні на Тенерифе дуже тепло – і тому щороку лише у період з січня по серпень там буває понад 10 мільйонів туристів.