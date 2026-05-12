Правила щодо ручної поклажі Ryanair справді суворі – перед посадкою на літак сумку потрібно помістити у спеціальну коробку, і якщо вона принаймні трохи вилазить за її межі, доведеться доплатити, і чималу суму, повідомляють на сайті авіакомпанії.

Втім, останнім часом у багатьох українців почали виникати особливі проблеми під час посадки на рейси компанії саме у Кракові.

У Кракові до ручної поклажі Ryanair "прискіпуються"

Кілька українок, що нещодавно літали з Ryanair з Польщі, поділилися у соцмережах, що в аеропорту до розміру їхньої ручної поклажі прискіпувалися – навіть попри те, що вона влазила у коробку.

Українка показала ручну поклажу на рейс Ryanair

Одній дівчині довелося доплатити 60 євро за багаж – і така ситуація сталася не лише з нею. Ще приблизно 15 людей з рейсу також були змушені оплатити збір за надто велику поклажу.

Коли я запитала, чому маю платити, якщо моя сумка підходить за параметрами і я не вперше з нею літаю, відповідь була проста: або оплачую, або на вихід,

– поділилася українка.

В коментарях ще кілька українців розповіли, що саме у Польщі у них найчастіше виникали проблеми з перевіркою розміру багажу.

Важливо! Працівники Ryanair отримують не лише зарплату, але й додаткові премії за виявлення надто великої ручної поклажі – від 1,50 до 2,50 євро за сумку, пише Express. Відтак, вони зацікавлені у тому, аби оцінювати речі пасажирів максимально прискіпливо.

Які дозволені розміри ручної поклажі Ryanair?

Під час покупки квитка пасажир має право взяти з собою одну невелику сумку, що має вміщатися під сидінням – її максимальні розміри не мають перевищувати 40 x 30 x 20 сантиметрів.

Додатково можна купити другу ручну поклажу, а також багаж вагою 10, 20 чи 23 кілограми. Окрім того, безплатно можна перевозити 2 предмети дитячого спорядження на дитину у випадку польоту з немовлям.

Максимальні дозволені розміри зареєстрованого багажу Ryanair становлять 80 x 120 x 120 сантиметрів.

Які є лайфхаки для ручної поклажі?

Розміри поклажі дуже суворо обмежені, але з кількома простими трюками вам точно вдасться провезти усі необхідні речі. Головне – зробити це перед польотом, пише The Guardian.

Пакуйте менше, одягнувшись тепліше . Якщо ви бачите на людях в аеропорту дивне багатошарове вбрання, не дивуйтеся – можливо, вони зберігають так місце у валізі. Якщо вам потрібно везти куртку, вдягніть її на себе. Обов'язково взуйте найбільше взуття, а компактне помістіть у сумку.

. Якщо ви бачите на людях в аеропорту дивне багатошарове вбрання, не дивуйтеся – можливо, вони зберігають так місце у валізі. Якщо вам потрібно везти куртку, вдягніть її на себе. Обов'язково взуйте найбільше взуття, а компактне помістіть у сумку. Згортайте все . У валізу одяг потрібно згортати рулонами – так він займає набагато менше місця.

. У валізу одяг потрібно згортати рулонами – так він займає набагато менше місця. Обирайте сумки без коліщаток. Часто саме колеса забирають ті найважливіші кілька сантиметрів, і сумка виходить за червону лінію. Тож за можливості обирайте валізу без коліс, або ж з такими, які можна зняти.

Що ще слід знати пасажирам Ryanair?

Вже цього року Ryanair змінив правила щодо багажу – відтепер людям, які хочуть зареєструвати валізу, а не подорожувати лише з невеликою сумкою, доведеться прибувати до аеропорту раніше. Стійки реєстрації багажу раніше закривалися за 40 хвилин до вильоту, але зараз це відбуватиметься за годину.

Окрім того, в авіакомпанії заявили, що вже цьогоріч майже в усіх аеропортах з'являться кіоски самообслуговування, де багаж можна буде здати самостійно.