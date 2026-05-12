Правила относительно ручной клади Ryanair действительно строгие – перед посадкой на самолет сумку нужно поместить в специальную коробку, и если она хотя бы немного вылезает за ее пределы, придется доплатить, и немалую сумму, сообщают на сайте авиакомпании.

Интересно "Самое спокойное место в мире": этот малоизвестный греческий остров идеален для июньской поездки

Впрочем, в последнее время у многих украинцев начали возникать особые проблемы при посадке на рейсы компании именно в Кракове.

В Кракове к ручной клади Ryanair "придираются"

Несколько украинок, недавно летали с Ryanair из Польши, поделились в соцсетях, что в аэропорту к размеру их ручной клади придирались – даже несмотря на то, что она влезала в коробку.

Украинка показала ручную кладь на рейс Ryanair / Фото yan.ccchik

Одной девушке пришлось доплатить 60 евро за багаж – и такая ситуация произошла не только с ней. Еще примерно 15 человек с рейса также были вынуждены оплатить сбор за слишком большую поклажу.

Когда я спросила, почему должна платить, если моя сумка подходит по параметрам и я не впервые с ней летаю, ответ был прост: или оплачиваю, или на выход,

– поделилась украинка.

В комментариях еще несколько украинцев рассказали, что именно в Польше у них чаще всего возникали проблемы с проверкой размера багажа.

Важно! Работники Ryanair получают не только зарплату, но и дополнительные премии за выявление слишком большой ручной клади – от 1,50 до 2,50 евро за сумку, пишет Express. Поэтому, они заинтересованы в том, чтобы оценивать вещи пассажиров максимально тщательно.

Какие разрешенные размеры ручной клади Ryanair?

При покупке билета пассажир имеет право взять с собой одну небольшую сумку, что должна помещаться под сиденьем – ее максимальные размеры не должны превышать 40 x 30 x 20 сантиметров.

Дополнительно можно купить вторую ручную кладь, а также багаж весом 10, 20 или 23 килограмма. Кроме того, бесплатно можно перевозить 2 предмета детского снаряжения на ребенка в случае полета с младенцем.

Максимальные разрешенные размеры зарегистрированного багажа Ryanair составляют 80 x 120 x 120 сантиметров.

Какие есть лайфхаки для ручной клади?

Размеры клади очень строго ограничены, но с несколькими простыми трюками вам точно удастся провезти все необходимые вещи. Главное – сделать это перед полетом, пишет The Guardian.

Пакуйте меньше, одевшись теплее . Если вы видите на людях в аэропорту странное многослойное одеяние, не удивляйтесь – возможно, они сохраняют так место в чемодане. Если вам нужно везти куртку, наденьте ее на себя. Обязательно обуйте самую большую обувь, а компактную поместите в сумку.

. Если вы видите на людях в аэропорту странное многослойное одеяние, не удивляйтесь – возможно, они сохраняют так место в чемодане. Если вам нужно везти куртку, наденьте ее на себя. Обязательно обуйте самую большую обувь, а компактную поместите в сумку. Сворачивайте все . В чемодан одежду нужно сворачивать рулонами – так она занимает гораздо меньше места.

. В чемодан одежду нужно сворачивать рулонами – так она занимает гораздо меньше места. Выбирайте сумки без колесиков. Часто именно колеса забирают те важнейшие несколько сантиметров, и сумка выходит за красную линию. Поэтому по возможности выбирайте чемодан без колес, или с такими, которые можно снять.

Что еще следует знать пассажирам Ryanair?

Уже в этом году Ryanair изменил правила относительно багажа – отныне людям, которые хотят зарегистрировать чемодан, а не путешествовать только с небольшой сумкой, придется прибывать в аэропорт раньше. Стойки регистрации багажа ранее закрывались за 40 минут до вылета, но сейчас это будет происходить за час.

Кроме того, в авиакомпании заявили, что уже в этом году почти во всех аэропортах появятся киоски самообслуживания, где багаж можно будет сдать самостоятельно.