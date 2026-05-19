Нова система EES, відповідно до якої усі громадяни країн, що не входять до ЄС, мають проходити спеціальну перевірку перед перетином кордону, вже не один місяць викликає суперечки. І перевізник Ryanair вкотре закликає скасувати її до вересня, аби перечекати пік літніх подорожей, пише Express.

Цікаво Чи можна відмовитися від рентгенівської перевірки в аеропорту: несподівана відповідь

Як працює нова система EES?

Вперше повноцінно систему в'їзду/виїзду запровадили 10 квітня 2026 року. Вона вимагає від громадян, які проживають за межами ЄС, перед перетином кордону надавати відбитки пальців та робити фотографію обличчя.

За словами влади, таким чином найпростіше виявляти осіб, що перевищили термін свого перебування. Вона також має замінити ручне проставлення штампів у паспортах цифровими записами в'їздів, пише Euronews.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

І вже перший день роботи позначився масштабними збоями в аеропортах – та що ближче до літніх подорожей, то тривалішими стають затримки. Тож Ryanair почав критикувати країни ЄС за те, що вони виявилися "неготовими" до провадження такої масштабної системи.

Чим незадоволені у Ryanair?

Основні затримки Ryanair зафіксував у Франції – туристи, що мали летіти туди чи звідти, мали спершу витримати годинні черги на паспортному контролі. Тож в авіакомпанії заявили, що влада країни не змогла підготувати належний персонал, забезпечити готовність системи чи навіть встановлення відповідних кіосків для проходження контролю.

В результаті цього напівфабрикатного впровадження системи пасажири змушені терпіти надмірні черги на паспортному контролі, а в деяких випадках навіть пропускати рейси,

– заявив директор з операцій Ryanair Ніл Макмегон.

Ryanair вже звернулася до урядів усіх 29 країн, де наразі діє система EES з закликом зупинити дію системи до вересня. У цьому зверненні стверджується, що подекуди мандрівникам доводиться стояти в чергах в аеропорту стільки ж, скільки триває сам політ – а деякі люди через довгий контроль навіть пропустили свій літак.

Цікаво! В середньому рейс Ryanair триває 1 годину 15 хвилин. Тож саме стільки часу доводиться витрачати на проходження EES.

Що потрібно врахувати туристам, що літають з Ryanair?

Українцям, що хочуть дешево подорожувати Європою з Ryanair, доведеться не лише вистояти у чергах, аби пройти EES, але й, ймовірно, заплатити штраф у аеропорту за одну дуже поширену помилку. Розмір дозволеної ручної поклажі в літаку дуже суворо регулюється, і навіть невелике порушення може призвести до чималого збору.

Виявляється, співробітники авіакомпанії отримують бонуси за виявлення негабаритного багажу, і за кожну знайдену завелику сумку отримують по 3,50 євро. І українці, що літали з лоукостером останнім часом, помітили, що особливо прискіпливі бортпровідники в аеропорту Кракова.