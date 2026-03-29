Политолог и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом объяснил, к каким последствиям может привести сопротивление венгров Виктору Орбану. Он также предположил, как должен Евросоюз реагировать на ситуацию в Венгрии.

Какое возможное развитие событий в Венгрии после выборов?

Буряченко отметил, что чем хуже будет ситуация с рейтингами у Виктора Орбана и его партии "Фидес" накануне выборов, тем больше его российские политтехнологи, которых курирует Сергей Кириенко непосредственно из администрации Владимира Путина, будут переходить к силовым сценариям. В частности, традиционной практикой авторитарных режимов является, по его словам, введение, например, чрезвычайного положения в стране.

Стоит знать. В венгерском городе Дьёр Виктор Орбан выступал в рамках своего предвыборного турне. Однако на митинге он встретил сопротивление со стороны большого количества венгров, недовольных его политикой. Орбан, споря с оппонентами, даже повышал голос. Он заявил, что они якобы поддерживают Украину и стремятся, чтобы в Венгрии была проукраинская власть.

"Орбан в абсолютно во всем обвиняет Владимира Зеленского и Украину. Это мне очень напоминает политику России, когда она также в чем-либо обвиняет нашу страну", – подчеркнул политолог.

В то же время на эти обвинения Орбана, в частности во влиянии Зеленского или какой-то военной украинской мафии, нет достаточной реакции Брюсселя.

Евросоюз занял комфортную для себя позицию, не делая ровно то, что он должен делать. В Брюсселе говорят много правильных слов, но при этом не вынимают голову из песка, потому что не знают, что потом с этой головой делать,

– заметил он.

Вместо того чтобы сделать все возможное, чтобы не дать Орбану в очередной раз прийти к власти, мы видим, по мнению президента Международного института исследований безопасности, откровенно вегетарианскую политику Европы.

Это может привести к тому, что, например, российские политтехнологи сымитируют нападение на Орбана и скажут, что это работа какой-то украинской военной мафии. А премьер Венгрии введет чрезвычайное положение и в его пределах нарисует тот результат на выборах, который ему будет нужен,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Более того, по словам политолога, этот результат сразу признает президент Польши Кароль Навроцкий, который уже поддержал Орбана и полетел в Венгрию. А президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин также признают его легитимным. Но, что с этим дальше будет делать Европейский Союз, остается открытым вопросом.

Что происходит в Венгрии накануне выборов?