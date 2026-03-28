На мітинг Орбана у місті Дьйор прийшла велика кількість невдоволених його політикою. Це був один із наймасовіших протестів під час поїздок прем'єра країною, пише HVG.

Як Орбана освистали на мітингу?

Атмосфера на площі Сечені була напруженою з самого початку. Виявилося, що навіть у місті, яке довго вважалося лояльним до партії Орбана, зросло невдоволення владою.

Під час заходу групи організованих прихильників правлячої партії намагалися стримувати протестувальників і не пускати їх ближче до сцени. Деякі з них діяли як "живий ланцюг".

Попри це, протестувальники все ж змогли пройти на площу, і там утворилися дві великі групи, які вигукували гасла одна проти одної. Поліції поруч майже не було, але серйозних сутичок вдалося уникнути.

На тлі цього Віктор Орбан неодноразово змушений був реагувати на вигуки із натовпу. Він підвищував голос, звинувачував протестувальників у спробі зірвати захід і навіть вступав із ними у своєрідну словесну перепалку. Зокрема, заявляв, що вони нібито підтримують Україну та хочуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада. Також Орбан стверджував, що Україна буцімто надає їм фінансову, політичну та інформаційну підтримку. Ці слова викликали ще сильнішу реакцію натовпу – протестувальники почали голосніше вигукувати і свистіти.

Опозиційний політик, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, своєю чергою, звинуватив владу в тому, що до міста спеціально привезли групи людей для тиску на протестувальників, і зазначив, що поліція майже не втручалася.

Події в Дьйорі показали зростання напруги в суспільстві та розкол серед виборців. Попри те, що Орбан намагався знизити значення інциденту і навіть іронічно подякував протестувальникам за "музичний супровід", було помітно, що ситуація вийшла для нього несподіваною і змусила реагувати емоційно.

