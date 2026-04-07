Венс також планує відвідати один з мітингів перед виборами в країні. Про це повідомили в Reuters.
Що відомо про зустріч Венса та Орбана?
Перед виїздом з Вашингтону Венс сказав, що з нетерпінням чекає на зустріч зі своїм другом Віктором Орбаном. За його словами, у Будапешті буде обговорено відносини між США та Угорщиною, а також між Європою та Україною.
Візит Венса до Будапешта став помітним сигналом підтримки Орбана. У виданні зазначили, що це вписується в загальну політику Трампа, який намагається підтримувати "близьких йому правих лідерів у різних країнах".
Водночас позиції Орбана та його партії "Фідес" значно послаблюються перед виборами. За даними опитувань, вони поступаються партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
Візит Джей Ді Венса – це не звичайна дипломатія, а чітка підтримка Віктора Орбана напередодні найскладніших виборів у його житті,
– зазначили у виданні.
Під час останнього візиту до Угорщини Марко Рубіо заявляв, що США зацікавлені в перемозі Орбана. Держсекретар додав, що подальша співпраця залежить від його переобрання та не виключив можливу фінансову підтримку.
Сенатори США планують внести законопроєкт про санкції проти угорських посадовців через блокування допомоги Україні.
Законопроєкт передбачає фінансові обмеження та візові заборони для чиновників, причетних до закупівлі російських енергоносіїв та блокування підтримки України.
Опозиціонер Петер Мадяр критикує візит Венса до Угорщини, вбачаючи в ньому можливі нерозкриті політичні чи військові домовленості між Вашингтоном та Будапештом.