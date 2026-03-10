Об этом глава государства сообщил в интервью The New York Times.

Как Зеленский отреагировал на критику Трампа?

Журналист поинтересовался у Владимира Зеленского, видел ли он комментарий Дональда Трампа. В нем американский лидер в очередной раз заявил, что именно Зеленский якобы мешает достижению мира, а президент России, по его словам, готов заключить соглашение, несмотря на многочисленные доказательства обратного.

Господин Зеленский пожал плечами. Он всегда осторожен, когда говорит о господине Трампе. Господин Зеленский коротко засмеялся даже от мысли о необходимости объяснять корни войны,

– говорится в статье.

Зеленский подчеркнул, что в этой войне четко понятно, кто является агрессором. А также добавил, что получал различные сигналы от специального представителя Трампа Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера. В то же время президент отметил их упорную работу, направленную на достижение договоренностей.

Важно! 9 марта Владимир Зеленский сообщил, что мирные трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине откладываются из-за концентрации внимания партнеров на ситуации на Ближнем Востоке. В то же время он добавил, что Украина готова к встрече переговорных команд в любой момент и в любом формате.

Какие заявления сделал Трамп?