Об этом глава государства сообщил в интервью The New York Times.
Смотрите также Вопрос Донбасса остается самым большим камнем преткновения на переговорах, – Зеленский
Как Зеленский отреагировал на критику Трампа?
Журналист поинтересовался у Владимира Зеленского, видел ли он комментарий Дональда Трампа. В нем американский лидер в очередной раз заявил, что именно Зеленский якобы мешает достижению мира, а президент России, по его словам, готов заключить соглашение, несмотря на многочисленные доказательства обратного.
Господин Зеленский пожал плечами. Он всегда осторожен, когда говорит о господине Трампе. Господин Зеленский коротко засмеялся даже от мысли о необходимости объяснять корни войны,
– говорится в статье.
Зеленский подчеркнул, что в этой войне четко понятно, кто является агрессором. А также добавил, что получал различные сигналы от специального представителя Трампа Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера. В то же время президент отметил их упорную работу, направленную на достижение договоренностей.
Важно! 9 марта Владимир Зеленский сообщил, что мирные трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине откладываются из-за концентрации внимания партнеров на ситуации на Ближнем Востоке. В то же время он добавил, что Украина готова к встрече переговорных команд в любой момент и в любом формате.
Какие заявления сделал Трамп?
В своем интервью для Politico Трамп заявил, что работа над завершением войны в Украине продолжается несмотря на события на Ближнем Востоке.
Американский лидер назвал Зеленского препятствием в мирном процессе, мол, украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам. Также Трамп в очередной раз напомнил, что у Зеленского якобы нет карт.
По словам главы Белого дома, Владимир Путин, в отличие от Зеленского, готов заключить мирное соглашение.