Подробнее об этом рассказали журналисты The New York Times, которые присоединились к поездке Зеленского в Донецкую область.
Какова роль Донбасса в мирных переговорах?
Президент регулярно посещает военных у линии фронта, несмотря на беспокойство его службы безопасности. По его словам, такие поездки поддерживают боевой дух армии. Во время одной из них он побывал в Краматорске Донецкой области.
Глава государства объяснил, что он намеренно намеревался посетить именно Донбасс, ведь Россия настаивает, чтобы Украина отдала весь регион во время переговоров.
Говорится даже о тех территориях, которые сейчас контролирует Киев. Именно это и остается наиболее чувствительной темой переговорного процесса.
Отмечается, что во время сложных переговоров с администрацией Дональда Трампа, которая стремится быстро завершить войну и получить политические дивиденды, Владимир Зеленский уже демонстрировал готовность к определенным уступкам.
В то же время его поездка в Донецкую область стала четким сигналом, что Украина не собирается отказываться от этой территории.
Это не о километрах, это о людях,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что несмотря на близость фронта, а речь идет примерно о 16 километрах до линии боевого соприкосновения, в городе работают магазины, люди гуляют, катаются на велосипедах и выгуливают собак.
Кстати, в начале марта глава государства решительно заявил, что никогда не покинет Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут, несмотря на возможные международные гарантии безопасности.
Какова ситуация на фронте Донецкой области?
Сообщалось, что российское командование вынуждено перебрасывать элитные подразделения из направлений Покровска и Доброполья на юг после успешных действий Сил обороны Украины в Запорожской и Днепропетровской областях. Это может осложнить подготовку России к запланированному весенне-летнему наступлению 2026 года на так называемый пояс крепостей.
В то же время украинские военные ракетой ударили по заводу "Точмаш" в Донецке, который использовали для производства и хранения дронов. Также взрывы зафиксировали в Волновахе и Ясиноватой.
По оценке Института изучения войны, контрнаступление ВСУ на юге в феврале 2026 года могло сорвать дальнейшие планы России по продвижению в Запорожской области и наступлению в Донецкой области.