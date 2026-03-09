Подробнее об этом рассказали журналисты The New York Times, которые присоединились к поездке Зеленского в Донецкую область.

Какова роль Донбасса в мирных переговорах?

Президент регулярно посещает военных у линии фронта, несмотря на беспокойство его службы безопасности. По его словам, такие поездки поддерживают боевой дух армии. Во время одной из них он побывал в Краматорске Донецкой области.

Глава государства объяснил, что он намеренно намеревался посетить именно Донбасс, ведь Россия настаивает, чтобы Украина отдала весь регион во время переговоров.

Говорится даже о тех территориях, которые сейчас контролирует Киев. Именно это и остается наиболее чувствительной темой переговорного процесса.

Отмечается, что во время сложных переговоров с администрацией Дональда Трампа, которая стремится быстро завершить войну и получить политические дивиденды, Владимир Зеленский уже демонстрировал готовность к определенным уступкам.

В то же время его поездка в Донецкую область стала четким сигналом, что Украина не собирается отказываться от этой территории.

Это не о километрах, это о людях,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что несмотря на близость фронта, а речь идет примерно о 16 километрах до линии боевого соприкосновения, в городе работают магазины, люди гуляют, катаются на велосипедах и выгуливают собак.

Кстати, в начале марта глава государства решительно заявил, что никогда не покинет Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут, несмотря на возможные международные гарантии безопасности.

Какова ситуация на фронте Донецкой области?