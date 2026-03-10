Про це глава держави повідомив у інтерв'ю The New York Times.

Як Зеленський відреагував на критику Трампа?

Журналіст поцікавився у Володимира Зеленського, чи бачив він коментар Дональда Трампа. У ньому американський лідер вчергове заявив, що саме Зеленський нібито заважає досягненню миру, а президент Росії, за його словами, готовий укласти угоду, попри численні докази протилежного.

Пан Зеленський знизав плечима. Він завжди обережний, коли говорить про пана Трампа. Пан Зеленський коротко засміявся навіть від думки про необхідність пояснювати коріння війни,

– мовиться у статті.

Зеленський підкреслив, що у цій війні чітко зрозуміло, хто є агресором. А також додав, що отримував різні сигнали від спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера. Водночас президент відзначив їхню наполегливу роботу, спрямовану на досягнення домовленостей.

Важливо! 9 березня Володимир Зеленський повідомив, що мирні тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні відкладаються через концентрацію уваги партнерів на ситуації на Близькому Сході. Водночас він додав, що Україна готова до зустрічі переговорних команд у будь-який момент та у будь-якому форматі.

Які заяви зробив Трамп?