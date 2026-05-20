Азовець Дмитро "Расті" Канупєр добре пам'ятає Україну 24 лютого 2022 року. Тоді усе суспільство було готове протистояти Росії, яка почала повномасштабну війну проти нашої держави.

Що здивувало військового в теперішній Україні?

За словами азовця, після визволення з полону його дивує, що зараз люди не настільки згуртовані. Багато хто боїться йти в армію.

Я розумію, що не всі можуть воювати; що усі бояться смерті. Однак певна кількість людей відчуває обов’язок і має бажання нищити ворога, захищати свою країну та рідних. Якщо ти не на фронті, то маєш робити щось для фронту. Якщо людина донатить мільйони на місяць, займається технологічними розробками, то немає сенсу відправляти її на фронт. Та коли людина свідомо не йде воювати і питає, за кого їй воювати, то це викликає сильний дисонанс,

– зауважив військовий.

Крім того, особливо дивує те, що в Україні на 5 рік повномасштабної війни буквально тисячі "ждунів". Вони цілком спокійно можуть собі жити та працювати на ворога, який вже стільки часу знищує українців.

Зверніть увагу! Дмитро "Расті" Канупєр обороняв Маріуполь у складі полку "Азов". Він брав участь, зокрема, в боях за "Азовсталь". Військовий вийшов з полону 18 жовтня 2024 року під час обміну полоненими.

Люди звикли до війни

Як розповів військовий, особливо незвично, що українці звикли до війни та постійних повітряних тривог. Під час полону він рідко коли бачив людей. І зараз дуже дивує реакція багатьох під час повітряних тривог.

Я вийшов з полону і побачив, як посеред Києва виїжджає ППО з прожекторами та стріляє по дрону. Людям байдуже. Вони собі розслаблено ходять. Тобто вони не напружуються, коли може бути небезпека для їхнього життя,

– зазначив військовий.

Що відомо про нещодавні обміни полоненими?

У травні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодили масштабний обмін полоненими за принципом 1000 на 1000. Також після цього він оголосив, що буде діяти так зване перемир'я з нагоди 9 травня. Зрештою росіяни його порушили.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія затягувала процес обміну у форматі 1000 на 1000. Він підкреслив, що Україна посилено працює, аби обміни полоненими відбувалися. Важливо повернути усіх. Зокрема йдеться і про тих людей, які перебувають в неволі ще з 2014 року.

15 травня відбувся перший етап обміну в цьому форматі. Додому повернулися 205 військових. Практично всі захисники перебували в полоні вже більш ніж 4 роки. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.