Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, что Трамп, вероятнее всего, будет пытаться доказать, что все это создавалось Москвой для противодействия США.

Может ли в России быть компромат на Трампа?

Трамп посещал Советский Союз в 1980-х годах, куда американских бизнесменов пускали не просто так – Советский Союз стремился строить отношения прежде всего с теми, на кого можно было собрать компромат.

Прошлые бизнес-проблемы Трампа и возможное использование российских денег могли создать для России рычаги влияния.

Теоретически это могло позволять давить на него и склонять к выгодным для Москвы решениям. В то же время статус президента США существенно ограничивает возможность внешнего контроля. Всегда можно поручить спецслужбам США разобраться,

– сказал Ус.

Если Трамп понимает наличие компромата на него, то его главная задача – перенаправить расследование и доказать, что все это специально создавалось Москвой с целью манипулирования мировыми лидерами.

Как политическая поляризация обесценила компромат?

По мнению политолога Петра Олещука, в современном радикализированном мире роль компромата существенно обесценилась. Общества разделены на политические "секты", где сторонники игнорируют или оправдывают любые разоблачения.

В случае Трампа даже потенциально "страшный" компромат вряд ли способен изменить общественное мнение, или политическое поведение, ведь большинство резонансных фактов уже известны, а новые разоблачения не шокируют и не имеют разрушительного эффекта.

Я просто себе этого не представляю. Всегда можно сказать, что это фейк или подделка. Не исключено, что Трамп это может воспринимать серьезно, и то, что они собирали компромат на соответствующие политические элиты – это факт. Но что есть компромат в современном мире?

– подчеркнул политолог.

Во время Уотергейтского скандала президент Ричард Никсон ушел в отставку за прослушивание штаба оппонента, тогда как у Трампа куча проблем, в том числе и с делом Эпштейна, которые не помешали ему стать и оставаться президентом.

Что еще известно о роли Трампа в деле Эпштейна?