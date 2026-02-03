Среди целей, озвученных новым министром обороны Михаилом Федоровым, – защита неба. Говорится в том числе и о защите критической инфраструктуры от российских атак, ставших особенно жестокими в январе 2026 года из-за морозов.

Недавние назначения Федорова показывают особую заинтересованность в этой теме.

Назначение "убийцы шахедов" Павла Елизарова с позывным "Лазарь" заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ: он будет отвечать за малую ПВО и перехват дронов.

Назначение советниками Сергея Стерненко и Сергея Бескрестнова (позывной "Флеш"), каждый из которых прямо причастен к дронам.

О том, как вывести "Шахеды" за скобки войны, 24 Канал пообщался с профессиональными экспертами – Анатолием Храпчинским и Олегом Катковым, а также с производителями дронов-перехватчиков.

Читайте также Нужно тысячи в день: какие у Украины есть дроны-перехватчики и смогут ли они закрыть небо от "Шахедов"

Как уменьшить угрозу от "Шахедов" и что может в этом помочь?

По словам экспертов, вопрос не в том, можно ли вообще уменьшить угрозу от "Шахедов", а в том, какими именно мерами этого достичь и насколько эти меры будут эффективными в условиях динамического ответа врага.

Главный редактор Defence Express Олег Катков и директор по развитию оборонного предприятия офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в комментариях соглашаются: нужен комплексный подход – от улучшения обнаружения до масштабирования средств перехвата.

Главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков в комментарии 24 Каналу отметил, что, учитывая озвученное в правительстве, речь идет о ставке на зенитные дроны с искусственным интеллектом за счет платформы DataRoom.

По его словам, можно сделать предположение, что говорится о зенитных дронах с системой визуального самонаведения согласно алгоритмам искусственного интеллекта, так называемого машинного зрения.

Олег Катков, главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Учитывая то, что задача – противодействовать винтовым шахедам, то зенитный дрон с этой задачей, конечно, справляется. Интеграция машинного зрения нивелирует главный недостаток зенитных дронов – это вопрос канальности. Сейчас зенитный дрон полностью управляется человеком, и это означает, что один оператор, управляя одним дроном, имеет один шанс сбить цель.



После того как мы нивелируем зависимость мастерства оператора от результата, то получим современную многоканальную зенитную систему. В частности, в обычном ЗРК оператор не управляет ракетами, а видит цели и назначает соответствующее количество ракет, так же должно быть и с зенитными дронами. Это может происходить даже в автоматизированном или полуавтоматизированном режиме.

Катков считает положительным сценарий, когда имеющиеся зенитные дроны с тепловизионными и дневными камерами смогут самостоятельно поражать цели с минимизированной человеческой работой. Как заявили в правительстве, результат должен появиться через полгода. В то же время эксперт отмечает динамичность ситуации – враг логично принимает контрмеры. Но Катков уверен, что в Минобороны эту ситуацию понимают и разрабатывают решения в ее динамике.



Обломки вражеских "Шахедов" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, в комментарии 24 Канала отмечает: главной задачей является не просто сбить, а сделать саму логику использования "Шахедов" неэффективной.

А для этого сначала надо научиться их качественно выявлять.

Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Речь идет не просто о создании отдельных эшелонов со стороны угрозы, а широкой системы детекции, которая позволит закрыть всю территорию Украины системами для обнаружения и перехвата цели. Это увеличение огневых точек – не только с браунингами и максимами, но и с малыми зенитными ракетами и дронами-перехватчиками, увеличение систем детекции.



В зависимости от воздушной цели мы будем понимать, как нам лучше ее перехватить.

Ключевой проблемой Храпчинский называет то, что Украина "догоняет цель". Когда мы вывели мобильные огневые группы, россияне подняли дроны на высоту, а когда появились перехватчики, враг, наоборот, снизил высоту.

Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Должен быть асимметричный подход – он дорогостоящий, но эффективный. Потому что за счет насыщенности количества средств поражения враг пробивает нашу ПВО. Важно, что не столько за счет технологий, сколько по количеству. Сейчас появление дрона Karrar или же "Герань-5" – это попытка увеличить количество крылатых ракет, удешевить их и увеличить их процент.



У нас теперь будет, например, 500 воздушных целей в виде малоскоростных дронов и 500 крылатых ракет.

Каким же будет украинский ответ? Большинство производителей пытается сделать очень дешевую ракету – 5 – 10 тысяч долларов,

– говорит Храпчинский.

По его мнению, ракета должна стоить от 25 до 50 тысяч долларов.

"С чем это связано? С технологичностью продукта. Потому что одно дело, когда у нас на дронах-перехватчиках стоят камеры с ночным видением, на которых окрашена линза. А другое дело, когда линза не окрашена, а вакуумным способом нанесены определенные фильтры. Более дорогой продукт гораздо качественнее", – подчеркнул эксперт.

Поэтому, когда Украина сможет делать дорогостоящий продукт и создаст качественную систему защиты, партнеры, в частности Польша, будут предлагать не старые МиГи, а апгрейды украинских F-16 до версии Block 52, считает эксперт.

Реально ли остановить шахедный террор до весны: что говорят производители?

Представитель украинской компании-производителя дронов TechEx Владимир в комментарии 24 Каналу считает реалистичной цель существенно снизить эффективность "Шахедов". В то же время, по его мнению, ключевая проблема сейчас не в количестве дронов или экипажей, а в дефиците радиолокационных станций.

По словам Владимира, именно построение многослойного, эшелонированного радиолокационного контура может сделать такие атаки неэффективными.



Перехватчик Striker Mini / Фото предоставлено TechEx

К теме Перехватывает "Шахеды" на скорости более 300 километров в час: на что способен новый дрон TechEx – репортаж

Если будет выстроен многослойный, эшелонированный контур из радиолокационных станций, мы не будем их пропускать. И тогда "Шахеды" просто не будут появляться, условно говоря, неожиданно. Этот вопрос сейчас активно обсуждается на разных уровнях. Если его решат, "Шахеды" перестанут быть оружием,

– говорит Владимир.

Комментируя ожидания от назначения Михаила Федорова министром обороны, Владимир называет его одним из самых эффективных управленцев.

"Куда его не назначали – везде появлялся порядок", – отмечает он, добавляя, что главное сейчас – не мешать этим изменениям административными или бюрократическими преградами.

"Еще летом мы не занимались этим вопросом, поскольку видели, что есть много украинских и иностранных компаний-производителей, которые активно работали в этом направлении и сигнализировали, что проблема будет решена. Кому-то удалось достичь результатов, кому-то – нет по разным причинам", – комментируют ситуацию представители компании – производителя дронов SkyFall.

Однако когда производитель увидел, что ситуация буксует, в SkyFall разработали собственный перехватчик P1-SUN.

За два месяца применения мы вошли в топ-3 по количеству перехватов и имеем сдержанный оптимизм относительно выхода на первое место уже в ближайшие месяцы,

– отмечают в компании.

При правильной динамике развития дронов-перехватчиков в SkyFall считают, что "Шахеды" должны были бы перестать нести угрозу уже к концу весны. Однако почему этого не произойдет до весны? "Потому что с самого начала нужно было держать параллельно и производственную динамику, то есть быстро наращивать выпуск дронов, и технологическую – разрабатывать системы удаленного автоматического управления и полной автономии", – говорят в SkyFall.

Сам перехватчик – это лишь инструмент. Для его эффективного применения нужны инфраструктура, люди, взрывчатка, радары, боеприпасы и тому подобное. Все эти элементы должны были развиваться параллельно. Что происходило? Мы, как SkyFall, взяли на себя массовое производство и разработку – с этими задачами мы справились на 100%. Также мы взяли на себя обучение пилотов.

Перехватчик P1-SUN украинской технологически-оборонной компании SkyFall / Фото предоставлено SkyFall

Сейчас видим, что даже при такой динамике нам обязательно нужно интегрировать удаленное управление, чтобы уменьшить зависимость от количества профессиональных пилотов, которые непосредственно сбивают "Шахеды", и чтобы была возможность удаленно управлять и запускать перехватчики. Это связано с дефицитом квалифицированных людей, мотивационными факторами и тому подобное. Следующий этап – доведение этой системы до полной автоматизации.

Читайте также Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО

В SkyFall отмечают, что удаленное управление P1-SUN должно активно заработать в марте, а полная автономия – ближе к концу весны.

В то же время конец весны не станет финалом для "Шахедов", но по тем прогнозам, которые мы слышим от ключевых лиц, конец года выглядит вполне вероятным.