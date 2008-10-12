Підсвічник виконаний з бронзи у вигляді зігнутої дуги, на поверхні якої розміщені штирі для свічок, а знизу кріпляться лампади. Унікальність лампафодору саме в кріпленнях, вони зроблені у вигляді рук, що тримають списи.Тетяна Яшаєва (відділ середньовічної історії): “ Лампадафор, який би кріпився стилізованим зображенням рук, міцно тримаючи світло божественне, такого ми поки що не знайшли“.Знахідка датується 13 століттям. Скоріш за все цей лампафадор привезли до Херсонесу з Константинополя, тому що місцеві майстри не мали можливості робити такі витончені предмети. Роскопки на території Херсонесу ведуться вже близько 200 років. Щороку археологи дістають з цієї землі старовинні речі, щоправда відвідувачі заповідника можуть побачити не усі знахідки.Унікальний лампафадор 5років чекав на своє місце в музеї. Щоб розмістити 2 метровий підсвічник довелося посунути кілька інших експонатів. Науковці скаржаться - через брак вільного місця експонати розміщені невдало, тому відвідувачі можуть не звернути увагу на унікальні старовинні знахідки.