Що сказав Трамп про війну в Україні?

На думку американського лідера, Зеленський і Путін перебувають на тому етапі, коли можуть зібратися разом і укласти угоду.

А якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Це стосується їх обох. І я знаю, що вони не дурні, але якщо вони цього не зроблять, то вони дурні,

– сказав Трамп.

Чи приїде Зеленський до Давосу?