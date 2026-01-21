Його заяву цитує Clash Report.

Що сказав Трамп про війну в Україні?

На думку американського лідера, Зеленський і Путін перебувають на тому етапі, коли можуть зібратися разом і укласти угоду.

А якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Це стосується їх обох. І я знаю, що вони не дурні, але якщо вони цього не зроблять, то вони дурні,
– сказав Трамп.

Чи приїде Зеленський до Давосу?

  • За даними Axios, Володимир Зеленський вирушить у Давос і зустрінеться з Дональдом Трампом у четвер, 22 січня, близько полудня. Зустріч відбудеться перед тим, як спецпредставник США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать у Москву на зустріч до Путіна. Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану щодо України.

  • У Офісі Президента зазначили, що наразі Зеленський перебуває у Києві.

  • Зауважимо, що, на думку Трампа, російський диктатор Путін нібито "хоче підписати мирну угоду". Крім того, він зазначив, що Володимир Зеленський теж підтримує документ.