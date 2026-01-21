Его заявление цитирует Clash Report.
Что сказал Трамп о войне в Украине?
По мнению американского лидера, Зеленский и Путин находятся на том этапе, когда могут собраться вместе и заключить соглашение.
А если они этого не сделают, то они глупцы. Это касается их обоих. И я знаю, что они не глупые, но если они этого не сделают, то они глупые,
– сказал Трамп.
Приедет ли Зеленский в Давос?
По данным Axios, Владимир Зеленский отправится в Давос и встретится с Дональдом Трампом в четверг, 22 января, около полудня. Встреча состоится перед тем, как спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу к Путину. Обе встречи будут посвящены мирному плану по Украине.
В Офисе Президента отметили, что сейчас Зеленский находится в Киеве.
Заметим, что, по мнению Трампа, российский диктатор Путин якобы "хочет подписать мирное соглашение". Кроме того, он отметил, что Владимир Зеленский тоже поддерживает документ.