Директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что может заставить президента США предпринять жесткие действия против России. Также сенатор-республиканец Линдси Грэм после массированной атаки россиян ночью 3 февраля призвал Дональда Трампа предоставить Украине "Томагавки".

Как Трамп подыгрывает России?

Эпштейн объяснил, что надеялся в начале президентской каденции Трампа, что Путин в конце концов разозлит его и Белый дом начнет принимать жесткие меры против Кремля.

Однако, к сожалению, Трамп, на вопрос, кто больше всего мешает завершению войны в Украине, назвал Владимира Зеленского, а не Путина,

– подчеркнул он.

Трамп остановил военную помощь со стороны США для Украины. Хотя, по мнению директора Renew Democracy Initiative, Джозеф Байден, несмотря на то, что предоставил Киеву поддержку в около 170 миллиардов долларов, мог сделать гораздо больше.

К слову. По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Кремль, вероятно, имеет компромат на Дональда Трампа. В 1980-е годы он бывал в Советском Союзе, и тогда Москва могла найти рычаги влияния на него. По словам Уса, теоретически это могло позволять "давить на Трампа и склонять к выгодным для Москвы решениям".

В то же время Трамп переложил бремя помощи Украине на европейские страны, которые теперь должны закупать для нее оружие и технику в США.

Но европейцы те средства, что тратят на военную помощь, могли бы предоставить на другие нужды Украины. К счастью, Соединенные Штаты оставили предоставление разведданных для украинской стороны. Однако нет гарантий, что это также внезапно не будет остановлено,

– подчеркнул он.

Однако существует мнение, что ближе к выборам в Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2026 года, Трамп может изменить свое отношение к Путину. Ведь часть и республиканцев, и демократов убеждена, что США должны сильнее давить на Кремль.

Есть шансы, что Трамп не будет давить на Путина сейчас, но весной все может измениться. Однако в США очень редко, когда избирательный процесс связан с внешней политикой,

– предположил Уриэль Эпштейн.

Однако, по его мнению, Трамп может попытаться пойти на такой шаг, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем. Возможно он поймет, что даже большинство избирателей-республиканцев поддерживает именно Украину.

Какова роль Трампа в мирных переговорах?