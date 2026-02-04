Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Що відбувається в дельті Дніпра?

Катери "Сіріус-82" росіяни використовують для дистанційного мінування річкових шляхів якірними мінами та для спроб атакувати українські плавзасоби.

Однак на практиці окупанти регулярно заходять до вже замінованих ними ж районів і зазнають втрат від власної зброї.

З початку 2026 року агенти "Атеш" зафіксували кілька випадків підривів у підрозділах, залучених у річкових операціях. Дистанційне мінування проводиться без нормальної координації, актуальних карток мінних полів та системного обліку виставлених загороджень,

– йдеться в дописі.

Зазначається, що спроби компенсувати провали на воді так званими "технологічними рішеннями" лише яскравіше демонструють загальний безлад в управлінні військами.

За словами представників "Атеш", дельта Дніпра поступово перетворюється для окупантів на смертельну пастку, де головну загрозу становлять не лише Сили оборони України, а й власні командири.

Ворог продовжує зазнавати втрат