Про це повідомив партизанський рух "Атеш".
Читайте також Ворог намагався висадитися на острів Круглик на Херсонщині: Сили оборони розгромили росіян
Що відбувається в дельті Дніпра?
Катери "Сіріус-82" росіяни використовують для дистанційного мінування річкових шляхів якірними мінами та для спроб атакувати українські плавзасоби.
Однак на практиці окупанти регулярно заходять до вже замінованих ними ж районів і зазнають втрат від власної зброї.
З початку 2026 року агенти "Атеш" зафіксували кілька випадків підривів у підрозділах, залучених у річкових операціях. Дистанційне мінування проводиться без нормальної координації, актуальних карток мінних полів та системного обліку виставлених загороджень,
– йдеться в дописі.
Зазначається, що спроби компенсувати провали на воді так званими "технологічними рішеннями" лише яскравіше демонструють загальний безлад в управлінні військами.
За словами представників "Атеш", дельта Дніпра поступово перетворюється для окупантів на смертельну пастку, де головну загрозу становлять не лише Сили оборони України, а й власні командири.
Ворог продовжує зазнавати втрат
У районі населеного пункту Комиш-Зоря Запорізької області Сили оборони атакували навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів російської армії. На тимчасово окупованій території цього регіону біля Хліборобного військові також уразили зосередження живої сили ворога.
Окрім цього, у Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, яку вдалося уразити напередодні на території Бєлгородської області Росії.
Бійці підрозділу "Азов" за допомогою FPV-дронів знищили два російські безпілотні апарати типу Merlin-VR. За оцінками, вартість ліквідованих дронів сягає близько 600 тисяч доларів.