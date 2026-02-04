Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".
Что происходит в дельте Днепра?
Катера "Сириус-82" россияне используют для дистанционного минирования речных путей якорными минами и для попыток атаковать украинские плавсредства.
Однако на практике оккупанты регулярно заходят в уже заминированные ими же районы и несут потери от собственного оружия.
С начала 2026 года агенты "Атеш" зафиксировали несколько случаев подрывов в подразделениях, привлеченных в речных операциях. Дистанционное минирование проводится без нормальной координации, актуальных карточек минных полей и системного учета выставленных заграждений,
– говорится в заметке.
Отмечается, что попытки компенсировать провалы на воде так называемыми "технологическими решениями" только ярче демонстрируют общий беспорядок в управлении войсками.
По словам представителей "Атеш", дельта Днепра постепенно превращается для оккупантов в смертельную ловушку, где главную угрозу представляют не только Силы обороны Украины, но и собственные командиры.
Враг продолжает нести потери
В районе населенного пункта Камыш-Заря Запорожской области Силы обороны атаковали учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов российской армии. На временно оккупированной территории этого региона возле Хлеборобного военные также поразили сосредоточение живой силы врага.
Кроме этого, в Генштабе ВСУ официально подтвердили уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, которую удалось поразить накануне на территории Белгородской области России.
Бойцы подразделения "Азов" с помощью FPV-дронов уничтожили два российских беспилотных аппарата типа Merlin-VR. По оценкам, стоимость ликвидированных дронов достигает около 600 тысяч долларов.