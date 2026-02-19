Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, до 24 февраля россияне будут применять новую тактику.

Какую новую тактику собираются применить россияне?

Речь о Юге и, что важно, населенных пунктах в тылу Сил обороны.

По данным нашей разведки, российским подразделениям, которые действуют на Гуляйпольском и Александровском направлениях, и в частности разведывательным подразделениям в операционной зоне российской 29 армии, поставлена задача по установлению флагов Российской Федерации в период с 14 по 24 февраля, к годовщине широкомасштабного вторжения,

– рассказал Владислав Волошин.

Сел, в которых россияне собираются сделать "флаговтык", более 10.

Это:

Новоселовка,

Степное,

Алексеевка,

Александроград,

Новоалександровка,

Орестополь,

Терновое,

Зеленый Гай,

Андреевка-Клевцово,

Отрадное,

Братское,

Терноватое,

Придорожное.

Российские "флаговтыки" должны установить там флаги, даже если их штурмовые и наступательные действия будут неудачными, а это все населенные пункты, которые расположены недалеко от линии боевого соприкосновения, но они не на линии фронта, они у нас в тылу. Это для того, чтобы показать, что они имеют какие-то достижения, они должны установить там флаги с видео- и фотофиксацией. Тактика "флаговтыков" здесь во всей красе,

– подытожил Волошин.

Справка. "Флаговтыком" в ВСУ называют нехитрую тактику оккупантов – или тех, кто к ней прибегает. Имеется в виду демонстрация установленного флага в каком-то селе, которое россияне на самом деле не контролируют. Они или "забегают" в населенный пункт, чтобы установить флаг, и снова убегают, или же им сбрасывают флаг с дрона, хотя на самом деле враг может быть только в одном доме.



Тактика призвана создать впечатление, будто Россия захватила еще один населенный пункт. Эти фото или видеоматериалы потом активно "разгоняют" по российскому телевидению. Но пропагандисты не говорят, что через несколько часов ВСУ могут уничтожить этот флаг.

Какая ситуация на фронте сейчас?