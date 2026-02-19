Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, до 24 лютого росіяни будуть застосовувати нову тактику.

Яку нову тактику збираються застосувати росіяни?

Мова про Південь і, що важливо, населені пункти в тилу Сил оборони.

За даними нашої розвідки, російським підрозділам, які діють на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках, і зокрема розвідувальним підрозділам в операційній зоні російської 29 армії, поставлене завдання щодо встановлення прапорів Російської Федерації в період з 14 по 24 лютого, до річниці широкомасштабного вторгнення,

– розповів Владислав Волошин.

Сіл, в яких росіяни збираються зробити "флаговтик", понад 10.

Це:

Новоселівка,

Степне,

Олексіївка,

Олександроград,

Новоолександрівка,

Орестопіль,

Тернове,

Зелений Гай,

Андріївка-Клевцове,

Відрадне,

Братське,

Тернувате,

Придорожнє.

Російські "флаговтики" мають встановити там прапори, навіть якщо їхні штурмові і наступальні дії будуть невдалими, а це все населені пункти, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення, але вони не на лінії фронту, вони у нас в тилу. Це для того, щоб показати, що вони мають якісь досягнення, вони мають встановити там прапори з відео- та фотофіксацією. Тактика "флаговтиків" тут в усій красі,

– підсумував Волошин.

Довідка. "Флаговтиком" у ЗСУ називають нехитру тактику окупантів – або тих, хто до неї вдається. Мається на увазі демонстрація встановленого прапора в якому селі, яке росіяни насправді не контролюють. Вони або "забігають" у населений пункт, щоб установити прапор, і знову тікають, або ж їм скидають прапор з дрона, хоча насправді ворог може бути тільки в одному будинку.



Тактика покликана створити враження, ніби Росія захопила ще один населений пункт. Ці фото або відеоматеріали потім активно "розганяють" по російському телебаченню. Але пропагандисти не говорять, що за кілька годин ЗСУ можуть знищити цей прапор.

Яка ситуація на фронті зараз?