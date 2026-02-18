Військовослужбовці та оглядачі вважають, що ворог може спробувати просування на кількох ключових напрямках, і від успішності цих дій залежатиме ситуація на всьому фронті. Ексклюзивно для 24 Каналу вони розібрали, до чого може готуватися ворог з настанням "зеленки" і чому 2026 рік ризикує стати переломним для фронту.

Чого чекають росіяни?

Російські війська накопичують техніку та особовий склад і, ймовірно, готуються активізувати штурмові дії з настанням тепла. Погодні умови поки що стримують їхні можливості для масштабного просування.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш вважає, що з приходом весни противник спробує змінити тактику та активізувати наступальні дії.

Наразі росіянам заважають болота, ожеледиця та складні умови пересування, однак це тимчасовий фактор. Окупанти вже зараз максимально накопичують техніку для майбутніх штурмів і паралельно нарощують особовий склад. Від планів наступу вони не відмовляються, а лише коригують їх відповідно до погодної ситуації.

Вони будуть чекати періоду "зеленки", коли можна буде рухатися по посадках і нам буде важче бачити їхнє пересування,

– пояснив військовий.

Крім того, стабілізація ґрунту дозволить ширше застосовувати бронетехніку.

Отченаш переконаний, що після покращення погодних умов противник робитиме ставку саме на механізовані штурми – із залученням колон техніки, а не лише малих піхотних груп.

Та Сили оборони готові до такого розвитку подій. Українські підрозділи неодноразово демонстрували здатність знищувати ворожі колони ще на підходах до позицій, діючи у взаємодії з суміжними бригадами.

На думку бійця, весна сама по собі не гарантує ворогу прориву – кожна спроба просування зустріне жорстку відсіч і обернеться для окупантів значними втратами.

Ви ще побачите не одне відео, де сили оборони України знищують противника, де спільно бригада "Рубіж" із суміжниками знищує колону техніки противника,

– підсумував військовий.

Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп теж переконаний, що з настанням весни росіяни можуть спробувати інтенсифікувати бойові дії, якщо зможуть накопичити резерви.

Однак ключовим фактором, за його словами, залишаються втрати. Якщо темпи втрат у російській армії перевищуватимуть можливості поповнення, наступальний потенціал поступово знижуватиметься. Якщо ж Кремлю вдасться забезпечити стабільний приплив особового складу, інтенсивність боїв може зберігатися.

Зверніть увагу, що міністр оборони Михайло Федоров говорив про стратегічну ціль – знищувати до 50 000 російських військових щомісяця, щоб "зробити війну для них непосильною", і зазначав, що лише минулого місяця українські війська ліквідували близько 35 000 російських окупантів,

Для яких напрямків загроза найбільша?

Російські війська активізували перекидання техніки та особового складу у напрямку Запорізької області, зокрема ближче до Гуляйполя. Водночас цей населений пункт, за оцінкою керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, більше не є для ворога ключовим пріоритетом.

Він вважає, що основне накопичення зараз відбувається по лінії Токмак – Оріхів – Василівка. Саме там росіяни формують ресурс для можливих наступальних дій, які спробують розпочати, щойно дозволять обставини.

Ознакою підготовки Андрющенко називає рух великих колон техніки. Цього тижня зафіксували масштабне переміщення – понад 40 вантажівок одночасно рухалися у бік Токмака. Востаннє подібну концентрацію техніки спостерігали ще у 2024 році під час активної фази наступу росіян на Авдіївському напрямку.

Андрющенко переконаний, що нинішня інтенсивність перекидання свідчить про спробу швидко наситити Запорізький відтинок фронту силами та засобами перед можливим наступом. Водночас на напрямку Гуляйполя Сили оборони України проводять контрнаступальні та стабілізаційні дії, що також впливає на логіку дій противника.

Водночас, як повідомив Давид Шарп, ситуація біля Покровська поступово наближається до критичної межі. Він вважає, що у разі захоплення міста російські війська спробують розвинути наступ у напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації, а також можуть активізувати дії на інших ділянках фронту.

Усе залежатиме від того, чи матиме Росія достатньо ресурсів для продовження масштабних операцій. Оглядач переконаний, що Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка залишаються стратегічною ціллю для російського командування.

Саме контроль над цією агломерацією є ключовим елементом планів Кремля щодо повного захоплення Донецької області. Російські війська вже намагаються тиснути на агломерацію з різних напрямків, комбінуючи фронтальні атаки зі спробами обходу. Кожне угруповання виконує власні тактичні завдання, однак стратегічна мета залишається спільною – розхитати українську оборону і знайти слабкі місця.

Однак тут важливим є чинник втрат у росіян. У грудні та січні вони зазнали великих втрат, і якщо ця тенденція продовжиться, то з резервами у Росії буде гірше, а наступальний потенціал – нижче,

– додав оглядач.

Щодо Запорізького напрямку Шарп підтримує думку Андрющенка. Він вважає, що для ворога важливим залишається Оріхів, а також спроби прориву оборонної лінії з перспективою наближення до Запоріжжя. Це дозволило б Росії посилити свої позиції на південному театрі бойових дій.

Який задум росіян на 2026 рік?

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко вважає, що 2026 – "рік фінальних, найскладніших битв за весь період повномасштабної війни". Попереду – кульмінація протистояння.

Федоренко переконаний, що Росія все ще здатна підтримувати високу інтенсивність бойових дій, однак її ресурси не є безмежними. Війна дедалі сильніше тисне на економіку, потребує колосальних витрат і постійного поповнення особового складу.

Перша половина 2027 року – це той період, коли найбільш активна фаза бойових дій почне згасати. Це обумовлено спроможностями, зокрема й Росії, до підтримки сталого фінансування та забезпечення свого окупаційного контингенту,

– додав боєць.

Ключовим фактором стане її здатність фінансувати окупаційне угруповання та підтримувати стабільне забезпечення армії.

Окремо Федоренко наголошує на ролі західних партнерів. На його думку, саме 2026 рік стане тестом для Європи та США на стратегічну витримку. Якщо санкційна політика збережеться, а військова допомога Україні – зокрема засоби ППО, далекобійні ракети та фінансова підтримка – не буде скорочена, Росія поступово втратить можливість нарощувати наступальний потенціал.

Він застерігає, що у разі ослаблення підтримки України Кремль може отримати додатковий ресурс для продовження війни або навіть для розширення географії конфлікту. За такого сценарію не можна повністю виключати загроз для країн Балтії, адже Росія традиційно використовує вікна можливостей, якщо відчуває слабкість Заходу.

Однак можливі пропозиції "угод" з боку Москви слід розглядати як спробу виграти час і стабілізувати економіку після воєнного виснаження. Такі ініціативи не свідчитимуть про зміну політики Росії, а будуть лише тактичним кроком для перегрупування.

