Актуальну ситуацію на лінії бойового зіткнення проаналізували експерти з Інституту вивчення війни. Про просування російських військових, а також загальну ситуацію на фронті, йдеться у новому звіті.

Які основні зміни на фронті?

Днями російські війська продовжували атаки в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від Сум у районах Олексіївки та Кіндратівки, у напрямку Малої Корчаківки, а також на північний схід від міста поблизу Юнаківки.

Повідомлялося і про українську контратаку біля Покровки на південний схід від Сум. При цьому навіть російські джерела зазначали, що заявлене просування в районі Покровки не свідчить про підготовку масштабного наступу на Краснопілля.

На півночі Харківської області російські війська продовжували штурмові дії поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Вільчі, Графського та в напрямку Охрімівки, а також північно-східніше Великого Бурлука в бік Шев'яківки та Чугунівки, однак підтвердженого просування не зафіксовано.

На Куп'янському напрямку українські сили утримували позиції, а подекуди покращили тактичне положення. Російські війська атакували в районі самого Куп'янська, поблизу Петропавлівки, Курилівки та у напрямку Новоосинового.

У районі Борової росіяни мали незначне просування південніше Новоєгорівки, а також намагалися наступати поблизу Нової Кругляківки, Богуславки та Олександрівки. Лунали непідтверджені заяви про їхній вихід до околиць окремих населених пунктів, тоді як українські підрозділи здійснювали контратаки.

На Лиманському та Слов'янському напрямках тривали інтенсивні бої без підтверджених змін лінії фронту. Російські сили атакували в районі Лимана, Дробишевого, Святогірська, Зарічного, Ямполя, Діброви, а також на підступах до Слов'янська, зокрема поблизу біля Закітного, Кривої Луки, Різниківки та інших населених пунктів.

Попри численні заяви російських джерел про просування, об'єктивного підтвердження цих змін немає.

У районі Костянтинівки та Дружківки зафіксовано нещодавні локальні просування російських військ на південно-східних околицях Костянтинівки та поблизу Плещіївки.

Водночас у Часовому Яру російські підрозділи здійснили спробу інфільтрації, яка не призвела до зміни контролю над територією. Росіяни продовжували атаки навколо Костянтинівки, Оріхово-Василівки, Клебан-Бика, Щербинівки, Олександро-Калинового та низки інших населених пунктів.

На Добропільському напрямку російські війська атакували східніше та південніше міста, але без результату. У Покровському районі зафіксовано спроби російської інфільтрації поблизу Родинського, що не змінили лінію фронту. Бої точилися в районах Гришиного, Шевченка, Новоолександрівки, Білицького, Котлиного та Удачного.

У напрямку Новопавлівки та Олександрівки російські атаки також не принесли суттєвих результатів. Поблизу Вербового та на межі Дніпропетровської і Запорізької областей українські сили провели зачистки й повернули частину позицій, раніше зайнятих невеликими російськими групами.

У деяких населених пунктах тривають бої без встановленого повного контролю жодної зі сторін.

На Гуляйпільському напрямку росіяни здійснювали атаки навколо самого Гуляйполя, а також у районах Варварівки, Прилук, Зеленого, Тернуватого, Залізничного та інших населених пунктів. Попри заяви про окремі захоплення, підтверджених змін немає.

В Оріхівському районі російські війська атакували поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська, Приморського та інших населених пунктів, однак без просування. ЗСУ проводили контратаки на окремих ділянках.

На Херсонському напрямку російські штурмові дії були обмеженими й також не змінили ситуації.

