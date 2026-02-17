В Генштабі зафіксували влучання у вертоліт. Також 16 лютого було уражено три ворожі пункти управління БпЛА. Про це повідомили в Генштабі.
Як ЗСУ збили ворожий вертоліт?
Вранці 17 лютого Генштаб повідомив про збиття російського корабельного вертольота Ка-27. ЗСУ влучили у вертоліт на території Криму.
Також в Генштабі повідомили про успішну операцію зі знищення трьох ворожих пунктів управління БпЛА:
- в районі Гуляйполя;
- в районі Анатоліївки;
- в районі н.п. Затишшя;
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються,
– заявили в Генштабі.
Останні новини про успішні операції ЗСУ
ЗСУ вразили нафтобазу "Жутовська" у Волгоградській області. Окупанти використовували її для постачання пального своїм військам.
Українські військові знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму.