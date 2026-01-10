Про це інформує 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про успішні операції ЗСУ в тилу ворога?

Головною ціллю став об'єкт критичної інфраструктури на території Росії.

Йдеться про нафтобазу "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області. Варто зазначити, що цей склад активно використовується для постачання пального підрозділам російських окупаційних сил. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

На тимчасово окупованих територіях України також зафіксовано низку точкових уражень:

склад ударних БпЛА підрозділу 19-ї мотострілецької дивізії ворога в Запорізькій області;

пункт управління БпЛА противника в районі Покровська Донецької області;

зосередження особового складу 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі населеному пункті Курахівка;

командно-спостережний пункт танкового батальйону тієї ж дивізії в населеному пункті Гірник;

пункт управління підрозділу 41-ї загальновійськової армії в населеному пункті Гірник.

У Генштабі підкреслили, що в усіх випадках ударні безпілотники Сил оборони України підтверджено влучили в цілі. Інформація про втрати особового складу та техніки противника уточнюється.

Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення Росії до припинення збройної агресії проти України,

– йдеться у повідомленні Генштабу.