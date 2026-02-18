Актуальную ситуацию на линии боевого соприкосновения проанализировали эксперты из Института изучения войны. О продвижении российских военных, а также общую ситуацию на фронте, говорится в новом отчете.

Какие основные изменения на фронте?

На днях российские войска продолжали атаки в Курской и Сумской областях, в частности к северу от Сум в районах Алексеевки и Кондратовки, в направлении Малой Корчаковки, а также на северо-восток от города вблизи Юнаковки.

Сообщалось и об украинской контратаке возле Покровки к юго-востоку от Сум. При этом даже российские источники отмечали, что заявленное продвижение в районе Покровки не свидетельствует о подготовке масштабного наступления на Краснополье.

На севере Харьковской области российские войска продолжали штурмовые действия вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Вильчи, Графского и в направлении Охримовки, а также северо-восточнее Великого Бурлука в сторону Шевяковки и Чугуновки, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.

На Купянском направлении украинские силы удерживали позиции, а иногда улучшили тактическое положение. Российские войска атаковали в районе самого Купянска, вблизи Петропавловки, Куриловки и в направлении Новоосинового.

В районе Боровой россияне имели незначительное продвижение южнее Новоегоровки, а также пытались наступать вблизи Новой Кругляковки, Богуславки и Александровки. Звучали неподтвержденные заявления об их выходе к окраинам отдельных населенных пунктов, тогда как украинские подразделения осуществляли контратаки.

На Лиманском и Славянском направлениях продолжались интенсивные бои без подтвержденных изменений линии фронта. Российские силы атаковали в районе Лимана, Дробышево, Святогорска, Заречного, Ямполя, Дибровы, а также на подступах к Славянску, в частности вблизи возле Закитного, Кривой Луки, Резниковки и других населенных пунктов.

Несмотря на многочисленные заявления российских источников о продвижении, объективного подтверждения этих изменений нет.

В районе Константиновки и Дружковки зафиксированы недавние локальные продвижения российских войск на юго-восточных окраинах Константиновки и вблизи Плещеевки.

В то же время в Часовом Яру российские подразделения предприняли попытку инфильтрации, которая не привела к изменению контроля над территорией. Россияне продолжали атаки вокруг Константиновки, Орехово-Васильевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Александро-Калиново и ряда других населенных пунктов.

На Добропольском направлении российские войска атаковали восточнее и южнее города, но без результата. В Покровском районе зафиксированы попытки российской инфильтрации вблизи Родинского,, которые не изменили линию фронта. Бои шли в районах Гришино, Шевченко, Новоалександровки, Белицкого, Котлиного и Удачного.

В направлении Новопавловки и Александровки российские атаки также не принесли существенных результатов. Вблизи Вербового и на границе Днепропетровской и Запорожской областей украинские силы провели зачистки и вернули часть позиций, ранее занятых небольшими российскими группами.

В некоторых населенных пунктах продолжаются бои без установленного полного контроля одной из сторон.

На Гуляйпольском направлении россияне осуществляли атаки вокруг самого Гуляйполя, а также в районах Варваровки, Прилук, Зеленого, Терноватого, Железнодорожного и других населенных пунктов. Несмотря на заявления об отдельных захватах, подтвержденных изменений нет.

В Ореховском районе российские войска атаковали вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска, Приморского и других населенных пунктов, однако без продвижения. ВСУ проводили контратаки на отдельных участках.

На Херсонском направлении российские штурмовые действия были ограниченными и также не изменили ситуацию.

