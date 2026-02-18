Военнослужащие и обозреватели считают, что враг может попробовать продвижение на нескольких ключевых направлениях, и от успешности этих действий будет зависеть ситуация на всем фронте. Эксклюзивно для 24 Канала они разобрали, к чему может готовиться враг с наступлением "зеленки" и почему 2026 год рискует стать переломным для фронта.

Чего ждут россияне?

Российские войска накапливают технику и личный состав и, вероятно, готовятся активизировать штурмовые действия с наступлением тепла. Погодные условия пока сдерживают их возможности для масштабного продвижения.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш считает, что с приходом весны противник попытается изменить тактику и активизировать наступательные действия.

Сейчас россиянам мешают грязь, гололедица и сложные условия передвижения, однако это временный фактор. Оккупанты уже сейчас максимально накапливают технику для будущих штурмов и параллельно наращивают личный состав. От планов наступления они не отказываются, а лишь корректируют их в соответствии с погодной ситуацией.

Они будут ждать периода "зеленки", когда можно будет двигаться по посадкам и нам будет труднее видеть их передвижения,

– объяснил военный.

Кроме того, стабилизация почвы позволит шире применять бронетехнику.

Отченаш убежден, что после улучшения погодных условий противник будет делать ставку именно на механизированные штурмы – с привлечением колонн техники, а не только малых пехотных групп.

Впрочем, Силы обороны готовы к такому развитию событий. Украинские подразделения неоднократно демонстрировали способность уничтожать вражеские колонны еще на подходах к позициям, действуя во взаимодействии со смежными бригадами.

По мнению бойца, весна сама по себе не гарантирует врагу прорыва – каждая попытка продвижения встретит жесткий отпор и обернется для оккупантов значительными потерями.

Вы еще увидите не одно видео, где силы обороны Украины уничтожают противника, где совместно бригада "Рубеж" со смежниками уничтожает колонну техники противника,

– подытожил военный.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп тоже убежден, что с наступлением весны россияне могут попытаться интенсифицировать боевые действия, если смогут накопить резервы.

Однако ключевым фактором, по его словам, остаются потери. Если темпы потерь в российской армии будут превышать возможности пополнения, наступательный потенциал постепенно будет снижаться. Если же Кремлю удастся обеспечить стабильный приток личного состава, интенсивность боев может сохраняться.

Обратите внимание, что министр обороны Михаил Федоров говорил о стратегической цели – уничтожать до 50 000 российских военных ежемесячно, чтобы "сделать войну для них непосильной", и отмечал, что только в прошлом месяце украинские войска ликвидировали около 35 000 российских оккупантов,

Для каких направлений угроза наибольшая?

Российские войска активизировали переброску техники и личного состава в направлении Запорожской области, в частности ближе к Гуляйполю. В то же время этот населенный пункт, по оценке руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, больше не является для врага ключевым приоритетом.

Он считает, что основное накопление сейчас происходит по линии Токмак – Орехов – Васильевка. Именно там россияне формируют ресурс для возможных наступательных действий, которые попытаются начать, как только позволят обстоятельства.

Признаком подготовки Андрющенко называет движение больших колонн техники. На этой неделе зафиксировали масштабное перемещение – более 40 грузовиков одновременно двигались в сторону Токмака. Последний раз подобную концентрацию техники наблюдали еще в 2024 году во время активной фазы наступления россиян на Авдеевском направлении.

Андрющенко убежден, что нынешняя интенсивность переброски свидетельствует о попытке быстро насытить Запорожский отрезок фронта силами и средствами перед возможным наступлением. В то же время на направлении Гуляйполя Силы обороны Украины проводят контрнаступательные и стабилизационные действия, что также влияет на логику действий противника.

В то же время, как сообщил Давид Шарп, ситуация возле Покровска постепенно приближается к критической черте. Он считает, что в случае захвата города российские войска попытаются развить наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации, а также могут активизировать действия на других участках фронта.

Все будет зависеть от того, будет ли Россия иметь достаточно ресурсов для продолжения масштабных операций. Обозреватель убежден, что Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка остаются стратегической целью для российского командования.

Именно контроль над этой агломерацией является ключевым элементом планов Кремля по полному захвату Донецкой области. Российские войска уже пытаются давить на агломерацию с разных направлений, комбинируя фронтальные атаки с попытками обхода. Каждая группировка выполняет собственные тактические задачи, однако стратегическая цель остается общей – расшатать украинскую оборону и найти слабые места.

Однако здесь важен фактор потерь у россиян. В декабре и январе они понесли большие потери, и если эта тенденция продолжится, то с резервами у России будет хуже, а наступательный потенциал – ниже,

– добавил обозреватель.

Что касается Запорожского направления, то Шарп поддерживает мнение Андрющенко. Он считает, что для врага важным остается Орехов, а также попытки прорыва оборонительной линии с перспективой приближения к Запорожью. Это позволило бы России усилить свои позиции на южном театре боевых действий.

Какой замысел россиян на 2026 год?

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко считает, что 2026 – "год финальных, самых сложных битв за весь период полномасштабной войны". Впереди – кульминация противостояния.

Федоренко убежден, что Россия все еще способна поддерживать высокую интенсивность боевых действий, однако ее ресурсы не являются безграничными. Война все сильнее давит на экономику, требует колоссальных затрат и постоянного пополнения личного состава.

Первая половина 2027 года – это тот период, когда наиболее активная фаза боевых действий начнет угасать. Это обусловлено возможностями, в том числе и России, к поддержке устойчивого финансирования и обеспечения своего оккупационного контингента,

– добавил боец.

Ключевым фактором станет ее способность финансировать оккупационную группировку и поддерживать стабильное обеспечение армии.

Отдельно Федоренко отмечает роль западных партнеров. По его мнению, именно 2026 год станет тестом для Европы и США на стратегическую выдержку. Если санкционная политика сохранится, а военная помощь Украине – в частности средства ПВО, дальнобойные ракеты и финансовая поддержка – не будет сокращена, Россия постепенно потеряет возможность наращивать наступательный потенциал.

Он предостерегает, что в случае ослабления поддержки Украины Кремль может получить дополнительный ресурс для продолжения войны или даже для расширения географии конфликта. При таком сценарии нельзя полностью исключать угроз для стран Балтии, ведь Россия традиционно использует окна возможностей, если чувствует слабость Запада.

Однако возможные предложения "соглашений" со стороны Москвы следует рассматривать как попытку выиграть время и стабилизировать экономику после военного истощения. Такие инициативы не будут свидетельствовать об изменении политики России, а будут лишь тактическим шагом для перегруппировки.

