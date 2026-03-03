Соответствующее заявление в понедельник, 2 марта, сделал государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналистов о следующих шагах Вашингтона.

Как США будут действовать дальше?

Госсекретарь США назвал необходимой военную операцию против Ирана, поскольку, по его мнению, через 1 – 1,5 года Тегеран пересек бы границу, и имел бы так много ракет малой дальности и БпЛА, что никто не смог бы ничего с этим сделать.

Они могли бы взять в заложники весь мир,

– заявил он.

По его словам, главной миссией США в этой операции является уничтожение иранских баллистических ракет и возможностей их производства, а также "устранение угрозы, которую их военно-морской флот представляет для судоходства".

"Я не собираюсь раскрывать подробности наших тактических усилий, но самые тяжелые удары от американских военных (по Ирану – 24 Канала) еще впереди. Следующая фаза будет еще более жестокой", – подчеркнул Марко Рубио.

О каких успехах сообщают?

Центральное командование ВС США, которое руководит операциями на Ближнем Востоке, сообщило об уничтожении 11 иранских военных кораблей, которые до начала операции против Ирана 28 февраля находились в Оманском заливе.

Президент Дональд Трамп заявлял, что новое руководство Ирана предложило ему возобновить переговоры по ядерной программе. Он призвал Тегеран сдаться и как можно скорее начать диалог с Вашингтоном.

Также американский президент не отрицает возможность введения войск США в Иран в случае необходимости. По его словам, операция на Ближнем Востоке способствовала ликвидации ряда ключевых лиц режима.

К слову, иконавчий директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что вероятнее всего конфликт закончится паузой – стороны объявят о победе, а ситуация снова обострится через несколько лет.