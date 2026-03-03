Він уже навіть провів телефонні розмови з деякими лідерми держав Перської затоки. Таку оцінку діям російського диктатора дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До теми Можуть тиснути на Путіна: експерт вказав на важливий нюанс заяви Зеленського до Близького Сходу

Як Путін хоче використати ситуацію в Ірані?

Ватажок Кремля після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану згадав про існування міжнародного права й закликав до припинення вогню на Близькому Сході.

При цьому терор українських міст з боку Росії триває майже безперервно вже понад 4 роки повномасштабної війни.

Втім, Володимир Путін вирішив спершу врегулювати ситуацію на Сході, продемонструвавши себе як "знаного миротворця", тож він провів телефонні розмови з кількома лідерами держав Перської затоки включно зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом аль-Саудом.

Говорив президент країни-агресорки й із королем Бахрейну Хамадом бін Ісу аль-Галіфою, еміром Катару шейхом Таміном бін Хамадом аль-Тані та президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом бін Заєдом аль-Нагайяном.

Під час переговорів Путін цинічно підкреслював готовність Росії взяти участь у стабілізації ситуації навколо Ірану й держав Перської затоки. Він переконував своїх співрозмовників у важливості термінового врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом.

До речі, Кремль публічно розкритикував удари, завдані Ірану силами США та Ізраїлю, але жодним чином не готовий до активної військової допомоги Тегерану, адже всі ресурси витрачають на війни проти України.

Про які успіхи в Ірані заявляли США?