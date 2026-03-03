Теперь Путин не может не думать о том, что будет с ним. Об этом сообщает Politico.

Как Путин отреагировал на гибель Хаменеи?

Издание Politico вспомнило, как российский диктатор реагировал на судьбу других своих друзей.

Путин осудил убийство Хаменеи как "убийство, совершенное с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права". Это была более сильная реакция, чем после захвата в начале этого года еще одного бывшего союзника России, Николаса Мадуро из Венесуэлы. И все же Путин, что примечательно, не назвал стран, причастных к убийству,

– обратили внимание в СМИ.

По их мнению, гибель Хаменеи пробудило "два глубочайших инстинкта Путина – глубоко укоренившуюся паранойю относительно собственного долголетия и стремление к политическому выживанию, что определяется победой над Украиной – любой ценой".

Но это не первый такой стресс для диктатора. В 2011 году, когда погиб многолетний лидер Ливии Муаммар Каддафи, Путин "был в апоплексическом состоянии". Он возмущался тем, что фотографию окровавленного тела Каддафи выложили публично.

Аналитики думают, что Путин воспринял как предательство то, что США и Европа позволили так жестоко свергнуть мирового лидера.

"Именно смерть Каддафи стала поворотным моментом в российской политике – как внешней, так и внутренней", – заявил Александр Баунов, старший научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии.

После этого Путин начал все глубже погружаться в самоизоляцию – использовав пандемию COVID-19 как повод. Но теперь россияне не сдерживают своих эмоций.

Быстрое свержение двух российских союзников – Мадуро и Хаменеи – побудило некоторых прокремлевских комментаторов нарушить неформальное правило, которое действовало с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом: избегать открытой критики США или их президента,

– отметили в Politico.

Дмитрий Медведев сетовал, что теперь стало понятным истинное лицо Трампа, а Владимир Соловьев признался, что ситуация в Иране – "это также разговор о России". Александр Дугин откровенно написал, что именно Россия – следующая.

В то же время в Кремле выбрали более-менее дипломатичный тон. К тому же Россия имеет выгоду благодаря росту цены на нефть и отвлечению США от Украины. Поэтому Ирану прагматичный Путин не будет помогать.

Однако российский лидер понимает: диктаторы уходят с должности или в тюрьму, или в гроб.