Внаслідок цього там спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Андрія Садового.

Які наслідки атаки на Львів?

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що цієї ночі окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Внаслідок цього постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу.

Наслідки атаки на Львів / Фото 24 Каналу

За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих. Системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі.

У Львові спалахнула пожежа внаслідок атаки: відео 24 Каналу

Густий дим над Львовом – це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема. Поки це вся підтверджена інформація про влучання,

Задимлення у Львові через російську атаку / Фото Садового

Він зазначив, що на межі міста горять цивільні склади з шинами, та попросив мешканців задля власної безпеки закривати вікна. За словами мера Львова, матеріал важко загасити, тому ліквідація триває. Усі служби працюють на місці.

Російська атака на Львів: коротко про головне