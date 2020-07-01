Санкции против газопровода "Северный поток-2" включили в проект оборонного бюджета США
Американские сенаторы включили дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США. Теперь его должны поддержать в Палате представителей, после чего он будет направлен на подпись президенту.
В США строительство газопровода "Северный поток-2" считают "инструментом принуждения", который нацелен на усиление зависимости Польши и Украины от российского газа, пишет 24 канал.
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"Путин хочет использовать газопровод "Северный поток-2" как инструмент принуждения. Он хочет заложить бомбу под нашими союзниками в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь тем, что стал соавтором санкций, направленных на прекращение строительства газопровода, и аплодирую сенату за включение этого приоритета в бюджет национальной обороны", – написал сенатор Стив Вомак.
Предложение внести санкции в отношении газопровода в проект оборонного бюджета США на 2020-2021 финансовый год, который начнется 1 октября, внесла и группа сенаторов, подготовила законопроект об их расширении Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введение ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.
Какие санкции предусмотрены против "Северного потока-2"
Строительство "Северного потока-2" в настоящее время приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года. Они были нацелены на компании, чьи суда непосредственно ведут прокладку труб под водой. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.
Новые санкции направлены против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющие геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.
Когда санкции могут быть приняты
Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета. Затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись.