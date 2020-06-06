Серьезные и немедленные: как на "Северный поток-2" повлияют новые санкции США
На днях в США на рассмотрение Сената внесли законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2". И новые ограничения являются достаточно мощными, чтобы окончательно остановить реализацию проекта.
Сайт 24 канала рассказывает, что предусматривает законопроект и для чего это США.
Что известно о новом законопроекте?
Новый санкционный законопроект "Об уточнении Закона "О защите европейской энергетической безопасности" подали сенаторы демократы и республиканцы: Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона. Он является дополнением к Закону "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA – the Protecting Europe's Energy Security Act) и имеет целью расширить принятые ранее санкции, которые указаны в подписанном Трампом оборонном бюджете США на 2020 год.
Детали Санкции против "Северного потока-2" в США хотят расширить, чтобы Россия не смогла его достроить
Тогда санкции были направлены против судов, которые вели работы по укладке трубопровода "Северного потока-2". И способствовали приостановке его строительства – компания Allseas, которая вела подводные работы по прокладке труб, отказалась от участия в проекте.
Сенатор Джин Шахин отметила, что "Северный поток-2" "угрожает энергетической независимости Украины и Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников".
О чем говорится в законопроекте?
Как отметил Тед Круз, законопроект предусматривает "серьезные и немедленные санкции" в отношении всех компаний, связанных с предоставлением оборудования или услуг для завершения работы "Северного потока-2".
"Нафтогаз" уже выразил благодарность сенаторам, которые представили законопроект. Здесь же рассказали, что документ предусматривает санкции против:
- компаний, привлеченных к любым работам по укладке труб, включая подготовку площадки, обустройство траншеи, исследование дна, размещение щебня, сгибание, сварку, покрытие, опускание труб и засыпку траншеи;
- компаний, предоставляющих услуги по анализу страховых рисков, страхованию и перестрахованию трубоукладочных судов;
- компаний, предоставляющих услуги или способствующих технологической модернизации трубоукладочных судов, установке на них сварочного оборудования, их дооснащению или швартовке;
- компаний, предоставляющих услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимых для работы газопровода "Северный поток-2" или связанных с ней.
Сейчас нужно, чтобы законопроект приняли обе палаты Конгресса и подписал Дональд Трамп. Его принятие может окончательно остановить реализацию проекта "Северный поток-2".
Труба "Северного потока-2" на территории Германии / Фото Getty Images
Почему это хорошо для Украины?
Как ранее писал сайт 24 канала, "Северный поток-2" отберет у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу, таким образом создав огромные угрозы экономике нашей страны. Дипломат Александр Хара отмечал основные моменты, почему Украина выиграет от санкций США против "Северного потока-2":
- Стратегический газопровод через территорию Украины сдерживает Россию от развертывания широкомасштабной войны: поскольку большая часть экспорта энергоносителей на Запад происходит на нашей территории, то это дестабилизировало бы поставки газа европейцам.
- Если "Северный поток-2" не завершат, Украина будет получать ежегодно примерно три миллиарда долларов за транзит газа.
- В случае возникновения проблем, это – важная техническая возможность обеспечить Украину газом. У нас есть подземные газовые хранилища, которые позволят, например, в пиковые периоды использовать свой транзитный газ, а на Запад поставлять из хранилищ.
- В перспективе, реализация "Северного потока-2" очень привязывает Германию к России. Фактически Кремль будет иметь еще большие рычаги влияния на Европу и на Украину в частности.
Поэтому для нас отсутствие "Северного потока-2" – это деньги и стратегическая безопасность в целом.
Для чего это США?
Как пишет Financial Times, американские законодатели и чиновники неоднократно выражали обеспокоенность, что "Северный поток-2" ослабляет энергетическую безопасность Европы, увеличивая зависимость стран, таких как Германия, от нефти и газа России, а также – уменьшая поток газа через Украину и лишая доходов в том числе и Штаты.
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Так, "Газпром" поставляет почти 40% всего европейского газа. США же продвигают собственный экспорт сжиженного газа как альтернативу.
Еще в июле 2017 года в Штатах был принят закон "О противодействии противникам США с помощью санкций". И там уже содержались пункты о том, что должна сделать американская власть, чтобы исключить в том числе строительство этого газопровода. То есть, как объяснял Александр Хара, в Конгрессе есть такой себе "аппетит" по отношению к России, чтобы "приструнить" ее.
Еще один момент, почему эти санкции – выгодны для Вашингтона: Трамп воспринимает эти проекты прежде всего как конкурентные экспорту американских энергоносителей.
За последние 5 лет США стали крупным поставщиком энергоресурсов в мире в целом и в Европу в частности. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы американский бизнес зарабатывал и на европейцах также,
– пояснил эксперт.
Российские чиновники в свою очередь неоднократно заявляли, что никакие санкции не сорвут проект "Северный поток-2". Министр экономики Германии Петер Альтмайер раскритиковал Вашингтон за "эскалацию угрозы санкций, которые являются экстерриториальными и таким образом противоречат международному праву".
Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, который сейчас идет в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.
Газопровод действительно был в нескольких шагах от завершения. Однако санкции, введенные США в декабре 2019 года, остановили работу над последней его частью. В частности, из проекта вышла швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб. Сейчас проект готов на 93%. 3 мая российское судно "Академик Черский", которое теоретически могло бы завершить "Северный поток-2", прибыло в порт Балтийского моря.
Где расположен газопровод: карта