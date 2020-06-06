На днях в США на рассмотрение Сената внесли законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2". И новые ограничения являются достаточно мощными, чтобы окончательно остановить реализацию проекта.

Сайт 24 канала рассказывает, что предусматривает законопроект и для чего это США.

Что известно о новом законопроекте?

Новый санкционный законопроект "Об уточнении Закона "О защите европейской энергетической безопасности" подали сенаторы демократы и республиканцы: Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона. Он является дополнением к Закону "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA – the Protecting Europe's Energy Security Act) и имеет целью расширить принятые ранее санкции, которые указаны в подписанном Трампом оборонном бюджете США на 2020 год.

Детали Санкции против "Северного потока-2" в США хотят расширить, чтобы Россия не смогла его достроить

Тогда санкции были направлены против судов, которые вели работы по укладке трубопровода "Северного потока-2". И способствовали приостановке его строительства – компания Allseas, которая вела подводные работы по прокладке труб, отказалась от участия в проекте.

Сенатор Джин Шахин отметила, что "Северный поток-2" "угрожает энергетической независимости Украины и Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников".

О чем говорится в законопроекте?

Как отметил Тед Круз, законопроект предусматривает "серьезные и немедленные санкции" в отношении всех компаний, связанных с предоставлением оборудования или услуг для завершения работы "Северного потока-2".

"Нафтогаз" уже выразил благодарность сенаторам, которые представили законопроект. Здесь же рассказали, что документ предусматривает санкции против:

компаний, привлеченных к любым работам по укладке труб, включая подготовку площадки, обустройство траншеи, исследование дна, размещение щебня, сгибание, сварку, покрытие, опускание труб и засыпку траншеи;

компаний, предоставляющих услуги по анализу страховых рисков, страхованию и перестрахованию трубоукладочных судов;

компаний, предоставляющих услуги или способствующих технологической модернизации трубоукладочных судов, установке на них сварочного оборудования, их дооснащению или швартовке;

компаний, предоставляющих услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимых для работы газопровода "Северный поток-2" или связанных с ней.

Сейчас нужно, чтобы законопроект приняли обе палаты Конгресса и подписал Дональд Трамп. Его принятие может окончательно остановить реализацию проекта "Северный поток-2".



Труба "Северного потока-2" на территории Германии / Фото Getty Images

Почему это хорошо для Украины?

Как ранее писал сайт 24 канала, "Северный поток-2" отберет у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу, таким образом создав огромные угрозы экономике нашей страны. Дипломат Александр Хара отмечал основные моменты, почему Украина выиграет от санкций США против "Северного потока-2":

Стратегический газопровод через территорию Украины сдерживает Россию от развертывания широкомасштабной войны: поскольку большая часть экспорта энергоносителей на Запад происходит на нашей территории, то это дестабилизировало бы поставки газа европейцам.

Если "Северный поток-2" не завершат, Украина будет получать ежегодно примерно три миллиарда долларов за транзит газа.

В случае возникновения проблем, это – важная техническая возможность обеспечить Украину газом. У нас есть подземные газовые хранилища, которые позволят, например, в пиковые периоды использовать свой транзитный газ, а на Запад поставлять из хранилищ.

В перспективе, реализация "Северного потока-2" очень привязывает Германию к России. Фактически Кремль будет иметь еще большие рычаги влияния на Европу и на Украину в частности.

Поэтому для нас отсутствие "Северного потока-2" – это деньги и стратегическая безопасность в целом.

Для чего это США?

Как пишет Financial Times, американские законодатели и чиновники неоднократно выражали обеспокоенность, что "Северный поток-2" ослабляет энергетическую безопасность Европы, увеличивая зависимость стран, таких как Германия, от нефти и газа России, а также – уменьшая поток газа через Украину и лишая доходов в том числе и Штаты.

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Так, "Газпром" поставляет почти 40% всего европейского газа. США же продвигают собственный экспорт сжиженного газа как альтернативу.

Еще в июле 2017 года в Штатах был принят закон "О противодействии противникам США с помощью санкций". И там уже содержались пункты о том, что должна сделать американская власть, чтобы исключить в том числе строительство этого газопровода. То есть, как объяснял Александр Хара, в Конгрессе есть такой себе "аппетит" по отношению к России, чтобы "приструнить" ее.

Еще один момент, почему эти санкции – выгодны для Вашингтона: Трамп воспринимает эти проекты прежде всего как конкурентные экспорту американских энергоносителей.

За последние 5 лет США стали крупным поставщиком энергоресурсов в мире в целом и в Европу в частности. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы американский бизнес зарабатывал и на европейцах также,

– пояснил эксперт.

Российские чиновники в свою очередь неоднократно заявляли, что никакие санкции не сорвут проект "Северный поток-2". Министр экономики Германии Петер Альтмайер раскритиковал Вашингтон за "эскалацию угрозы санкций, которые являются экстерриториальными и таким образом противоречат международному праву".

Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, который сейчас идет в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Газопровод действительно был в нескольких шагах от завершения. Однако санкции, введенные США в декабре 2019 года, остановили работу над последней его частью. В частности, из проекта вышла швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб. Сейчас проект готов на 93%. 3 мая российское судно "Академик Черский", которое теоретически могло бы завершить "Северный поток-2", прибыло в порт Балтийского моря.



Где расположен газопровод: карта​

