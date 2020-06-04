Сенаторы обеих партий США предлагают расширить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Даже если РФ будет пытаться своими силами его достроить, ей не должны помогать ни страховщики, ни компании, которые занимаются модификациями технологий, портами и портовым оборудованием.

Санкции в отношении "Северного потока-2" собираются расширить

Документ по расширению санкций против "Северного потока-2" разработали двое сенаторов – представительница демократов Джин Шахин и республиканец Тед Круз. Об этом рассказали в Bloomberg 3 июня.

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Санкции, которые американцы уже ввели раньше, касаются работ по прокладке трубопровода. Именно они заблокировали процесс достройки "Северного потока-2" , ведь европейские компании не захотели вступать в конфликт с США.

И хотя РФ заявила, что достроит газопровод несмотря на любое давление , на самом деле это сложно. Ведь судов, способных самостоятельно проводить глубоководные работы в России фактически нет. Надеются россияне на газпромовский корабль "Академик Черский", который уже добрался берегов Германии.

Чтобы Россия же не смогла достроить "Северный поток-2", в США предлагают санкции расширить:

На компании, которые предоставляют услуги страхования для судов, работающих на трубопроводе.

На компании, которые могут модернизировать технологии или установки сварочного оборудования.

На всех, кто предоставит портовые сооружения для российских судов-укладчиков.

В США, добавим, "Северный поток-2" считают:

"Критической угрозой национальной безопасности".

И, конечно, "угрозой Украине и энергонезависимости Европы ".

Если же Россия сможет его достроить, то способна будет буквально "использовать союзников США".

К слову, несколько ранее посол США в Германии Ричард Гренелл уже намекал на новые санкции против российского газопровода, которые поддерживают все американские политические силы.