Санкции против "Северного потока-2" в США хотят расширить, чтобы Россия не смогла его достроить
Сенаторы обеих партий США предлагают расширить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Даже если РФ будет пытаться своими силами его достроить, ей не должны помогать ни страховщики, ни компании, которые занимаются модификациями технологий, портами и портовым оборудованием.
Санкции в отношении "Северного потока-2" собираются расширить
Документ по расширению санкций против "Северного потока-2" разработали двое сенаторов – представительница демократов Джин Шахин и республиканец Тед Круз. Об этом рассказали в Bloomberg 3 июня.
К теме Польша угрожает "Газпрому" штрафом в 50 миллионов евро из-за "Северного потока-2"
Санкции, которые американцы уже ввели раньше, касаются работ по прокладке трубопровода. Именно они заблокировали процесс достройки "Северного потока-2", ведь европейские компании не захотели вступать в конфликт с США.
И хотя РФ заявила, что достроит газопровод несмотря на любое давление, на самом деле это сложно. Ведь судов, способных самостоятельно проводить глубоководные работы в России фактически нет. Надеются россияне на газпромовский корабль "Академик Черский", который уже добрался берегов Германии.
Чтобы Россия же не смогла достроить "Северный поток-2", в США предлагают санкции расширить:
- На компании, которые предоставляют услуги страхования для судов, работающих на трубопроводе.
- На компании, которые могут модернизировать технологии или установки сварочного оборудования.
- На всех, кто предоставит портовые сооружения для российских судов-укладчиков.
В США, добавим, "Северный поток-2" считают:
- "Критической угрозой национальной безопасности".
- И, конечно, "угрозой Украине и энергонезависимости Европы".
Если же Россия сможет его достроить, то способна будет буквально "использовать союзников США".
К слову, несколько ранее посол США в Германии Ричард Гренелл уже намекал на новые санкции против российского газопровода, которые поддерживают все американские политические силы.
Коротко о "Северном потоке-2"
- "Северный поток-2" должен поставлять газ из России в Германию в обход Украины через Балтийское море.
- Если он заработает, Украина потеряет доходы от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.
- Но из-за санкций США и сопротивления некоторых стран Европы построен ПП2 пока только на 93%.