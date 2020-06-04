Санкції проти "Північного потоку-2" у США хочуть розширити, щоб Росія не змогла його добудувати
Сенатори обох партій США пропонують розширити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Навіть якщо РФ матиме змогу своїми силами його добудувати, їй не повинні допомагати ані страхувальники, ані компанії, які займаються модифікаціями технологій та портами й портовим обладнанням.
Санкції щодо "Північного потоку-2" збираються розширити
Документ щодо розширення санкцій проти "Північного потоку-2" розробили двоє сенаторів – представниця демократів Джин Шахін та республіканець Тед Круз. Про це розповіли у Bloomberg 3 червня.
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Санкції, які американці вже ввели раніше, стосуються робіт із прокладання трубопроводу. Саме вони заблокували процес добудови "Північного потоку-2", адже європейські компанії не захотіли вступати у конфлікт зі США.
І хоча РФ заявила, що добудує газопровід попри будь-який тиск, насправді це складно. Адже суден, здатних самостійно проводити глибоководні роботи у Росії фактично немає. Сподіваються росіяни на газпромівський корабель "Академік Черський", який вже дістався берегів Німеччини.
Щоб Росія таки не змогла добудувати "Північний потік-2", у США пропонують санкції розширити:
- На компанії, які надають послуги страхування для суден, що працюють на трубопроводі.
- На компанії, які можуть модернізувати технології або установки зварювального обладнання.
- На всіх, хто надасть портові споруди для російських суден-укладальників.
У США, додамо, "Північний потік-2" вважають:
- "Критичною загрозою національній безпеці".
- І, звісно, "загрозою Україні та енергонезалежності Європи".
Якщо Росія таки спроможеться його добудувати, то здатна буде буквально "використовувати союзників США".
До слова, дещо раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл уже натякав на нові санкції проти російського газопроводу, які підтримують усі американські політичні сили.
Коротко про "Північний потік-2"
- "Північний потік-2" має постачати газ із Росії до Німеччини в обхід України через Балтійське море.
- Якщо він запрацює, Україна втратить доходи від транзиту газу у декілька мільярдів доларів за рік.
- Але через санкції США та опір деяких країн Європи побудований ПП2 поки що лише на 93%.