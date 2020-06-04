Сенатори обох партій США пропонують розширити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Навіть якщо РФ матиме змогу своїми силами його добудувати, їй не повинні допомагати ані страхувальники, ані компанії, які займаються модифікаціями технологій та портами й портовим обладнанням.

Санкції щодо "Північного потоку-2" збираються розширити

Документ щодо розширення санкцій проти "Північного потоку-2" розробили двоє сенаторів – представниця демократів Джин Шахін та республіканець Тед Круз. Про це розповіли у Bloomberg 3 червня.

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Санкції, які американці вже ввели раніше, стосуються робіт із прокладання трубопроводу. Саме вони заблокували процес добудови "Північного потоку-2", адже європейські компанії не захотіли вступати у конфлікт зі США.

І хоча РФ заявила, що добудує газопровід попри будь-який тиск, насправді це складно. Адже суден, здатних самостійно проводити глибоководні роботи у Росії фактично немає. Сподіваються росіяни на газпромівський корабель "Академік Черський", який вже дістався берегів Німеччини.

Щоб Росія таки не змогла добудувати "Північний потік-2", у США пропонують санкції розширити:

На компанії, які надають послуги страхування для суден, що працюють на трубопроводі.

для суден, що працюють на трубопроводі. На компанії, які можуть модернізувати технології або установки зварювального обладнання.

або установки зварювального обладнання. На всіх, хто надасть портові споруди для російських суден-укладальників.

У США, додамо, "Північний потік-2" вважають:

"Критичною загрозою національній безпеці".

І, звісно, "загрозою Україні та енергонезалежності Європи".

Якщо Росія таки спроможеться його добудувати, то здатна буде буквально "використовувати союзників США".

До слова, дещо раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл уже натякав на нові санкції проти російського газопроводу, які підтримують усі американські політичні сили.