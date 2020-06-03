Польское Управление защиты конкуренции и потребителей (UOKiK) расследует дело против "Газпрома". Российской компании грозит штраф в размере 50 миллионов евро.

За що "Газпрому" загрожує штраф в 50 мільйонів євро

UOKiK звинувачує "Газпром" у ненадані інформації під час розслідування справи, що стосується будівництва газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2). Мова йде про звинувачення у фінансуванні будівництва газопроводу без юридично необхідної згоди, повідомляється на офіційному сайті управління.

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На початку 2020 року UOKiK звернувся до "Газпрому" з вимогою надати документи, що мають відношення до справи. Йшлося про контракти, укладені дочірньою компанією "Газпрому" з іншими компаніями, які фінансують будівництво "Північного потоку-2". Натомість "Газпром" кілька разів відмовлявся надавати документи.

"Російський газовий гігант не може діяти поза законом, тому я порушив справу проти "Газпрому" про накладення штрафу за неподання інформації у ході розгляду. Згідно із законом, компанії загрожує фінансова санкція у розмірі до 50 мільйонів євро", – заявив президент UOKiK Томаш Хростний.

Хто ще отримував штраф за "Північний потік-2"

У 2019 році польське Управління із захисту конкуренції та споживачів оштрафувало на 172 мільйони золотих (близько 40 мільйонів євро) швейцарську компанію Engie Energy, яка теж відмовилася співпрацювати в цій справі.

В чому суть претензій UOKiK до "Північного потоку 2"

Ще у 2015 році UOKiK отримав запит від шести компаній на створення спільного підприємства, яке відповідало за будівництво та експлуатацію газопроводу. Це були вже згадані "Газпром", Engie Energy та чотири компанії з Нідерландів – Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

У 2016 році UOKiK порахував, що така угода може привести до обмеження конкуренції. В результаті компанії відкликали заявку, що на практиці означало заборону на злиття. Та невдовзі у ЗМІ з'явилася інформація, що компанії таки підписали контракт на фінансування будівництва газопроводу. Саме через це UOKiK і відкрив справу проти цих шести компаній, які розпочали роботи без необхідного погодження. У 2018 році їм було висунуто звинувачення. І саме за ненадання інформації під час цього розслідування Engie Energy отримала свій штраф. А тепер на таке очікує і "Газпром",

Надалі, якщо слідство визнає ці компанії винними у порушенні заборони концентрації без отримання згоди UOKiK, їх очікує штраф у розмірі 10% річного обороту компанії. Для прикладу, мережу супермаркетів Biedronka в Польщі оштрафували на 1,5 мільярда злотих (це 10% річного обороту компанії) за те, що вона видавала українські огірки за польські.