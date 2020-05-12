Baltic Pipe: что известно о газопроводе, который ослабит газовую империю Кремля

Польша начала строительство Baltic Pipe, который способен устранить зависимость Украины и Европейского союза от российского газа. Таким образом "Северный поток-2", даже в случае завершения, вероятно, не будет выполнять функций, которые возлагала на него Россия с самого начала.

Что такое Baltic Pipe и почему "Северный поток-2" фактически теряет смысл – выяснил сайт 24 канала.

Что известно о Baltic Pipe?

Польша еще с начала 2000-х планировала построить газопровод из Норвегии. Однако на пути постоянно становились различные геополитические интриги. В частности, со стороны России: "Газпром" пытался давить доводами, что Baltic Pipe – пустая трата денег, ведь РФ может полностью обеспечить потребность страны в газе. Сейчас же все технические и бюрократические моменты решены и строительство газопровода начинается.

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В начале недели это анонсировал президент Польши Анджей Дуда. Так, Baltic Pipe свяжет месторождения норвежского шельфа в Северном море с Польшей через Данию. Дуда назвал это "вехой в независимости Варшавы от поставок газа из России" – именно оттуда сегодня импортируется большая часть природного газа.

Таким образом Польша приняла меры и чтобы избежать продления соглашения с "Газпромом", срок действия которого истекает как раз в 2022 году, когда проект должен быть готов.

Baltic Pipe в цифрах:

Пропускная способность газопровода – около 10 миллиардов кубометров газа в год (что превышает внутренние потребности Польши).

в год (что превышает внутренние потребности Польши). Совместно финансирует ЕС: на строительство несколькими грантами было выделено уже свыше 260 млн евро .

. 30 апреля 2020 года оператор польской сети газопроводов Gaz-System подписал договор о реализации проекта с итальянской компанией Saipem Limited, которая будет отвечать за прокладку труб на дне Балтийского моря.

оператор польской сети газопроводов Gaz-System подписал договор о реализации проекта с итальянской компанией Saipem Limited, которая будет отвечать за прокладку труб на дне Балтийского моря. Контракт охватывает прокладки около 275 км труб на глубине до 57 метров. Его стоимость – 280 миллионов евро .

. Запланированная дата запуска газопровода – 1 октября 2022 года.

Все необходимые разрешения для начала строительства уже получены. По словам Анджея Дуды, проект будет иметь стратегическое значение:

Мы делаем это, чтобы стать, в определенном смысле, газовым центром для нашей части Европы. Наш план: мы – не просто страна, которая получает и использует газ для собственных нужд, но и такая, что может обеспечить энергетическую безопасность для других государств.

Где будет пролегать газопровод / Карта baltic-pipe.eu

Фундамент энергетической безопасности Европы

Как видим, Польша имеет серьезные намерения обеспечить энергетическую независимость части Европы от России. Также проект является принципиально важным для самой страны: по нему будут поступать те миллиарды кубометров газа, которые сейчас поставляет "Газпром". И пропускная способность нового трубопровода – большая, что вполне позволит Польше стать самостоятельным игроком на рынке газа Восточной Европы.

Анджей Дуда также отмечал, что Baltic Pipe является частью сотрудничества в рамках "Триморья". И, кроме всего, поможет Украине избавиться от энергетической зависимости от Москвы.

Очень важно, что Польша будет одним из гарантов энергетической безопасности Украины, которая, как мы знаем, годами подвергалась газовому, энергетическому шантажу (со стороны России – 24). Поэтому этот элемент является чрезвычайно важным для суверенитета и полной независимости Украины,

– отметил Дуда.

Инициатива трех морей (или "Триморье") – международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Евросоюза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. Украина в их число не входит.

Как пишет Украинская Служба Польского радио,Польша, благодаря Baltic Pipe, намерен освободиться от "газовой удавки" РФ и помочь странам региона стать менее зависимыми от российского газа.

И это – не единственная плохая новость для Москвы. Так, немецкое Федеральное агентство транспортных сетей отклонило ходатайство консорциума "Северного потока-2" об исключении газопровода из списка проектов, которые не подлежат законодательству ЕС. Его сторонники, в частности в Германии, пытались воспользоваться пандемией коронавируса и реализовать российские интересы в Европе.

"Они хотели доказать, что незавершенный газопровод был закончен – были использованы различные юридические уловки. Мы, противники "Северного потока-2", однозначно говорили, что такие выходки не пройдут. Были посланы очень четкие сигналы, что это опротестуют польские предприятия. Это давление имел смысл", – подытожил Польскому радио провал российского лобби в Германии польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский.

Так, согласно решению немецкого регулятора, "Северный поток-2" подлежит европейскому регулированию и должен подчиняться газовой директиве Евросоюза. И, таким образом, фактически теряет те функции, ради которых РФ это начинала.

Газовая директива ЕС предусматривает, что поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными. Поэтому "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другой компании, которая с ним не связана.



Кроме того, все поставщики должны иметь одинаковый и свободный доступ к трубопроводу – "Газпром" не сможет быть его единственным пользователем и загрузить на полную мощность (или более 50%).

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Польша в принципе имеет негативный опыт в "газовых" отношениях с Россией. Недавно Варшава выиграла в Стокгольмском арбитраже спор с "Газпромом" относительно завышенных россиянами цен на газ. Теперь Москва должна вернуть стране более 6 млрд злотых (1,3 млрд евро). И Польша намерена взыскать эти деньги, в частности, арестовав активы "Газпрома" в проекте "Северный поток-2". Что может еще больше задержать его реализацию.

Детали Польша хочет арестовать активы "Газпрома" в проекте "Северного потока – 2"

Хоть конструкторы Baltic Pipe и отмечают, что проект – "совсем другой", чем "Северный поток-2", сигналы Варшавы о намерении стать газовым центром для Восточной Европы ничего хорошего для России не значат.

Совокупно проблемы РФ со строительством "Северного потока-2" и прокладка Baltic Pipe вполне способны ограничить российское энергетическое влияние на рынке.

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Что сейчас с "Северным потоком-2"?

Газопровод в 2019 году был в нескольких шагах от завершения. Однако санкции, введенные США в декабре, остановили работу над последней его частью. В частности, из проекта вышла швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб.

Сейчас проект готов на 93%. 3 мая российское судно "Академик Черский", которое теоретически могло бы завершить "Северный поток-2", прибыло в порт Балтийского моря недалеко от Калининграда. В Министерстве энергетики России отметили, что газопровод запустят до конца 2020 года.

Что такое "Северный поток-2"?

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, который сейчас протекает в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года. Однако этого не произошло.



Главные риски для Украины в случае запуска газопровода:

- государственный бюджет теряет огромные суммы доходов от транзита газа;

- Россия таким образом может минимизировать риски в случае более широкого военного вмешательства в Украину (газ беспрепятственно продолжит поступать в Европу в обход).



Где расположен газопровод: карта

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