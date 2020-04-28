Польша хочет арестовать активы "Газпрома" в проекте "Северного потока – 2"

Польша пытается взыскать с России выигранные в Стокгольме 1,5 миллиарда долларов. Следовательно, в стране намерены арестовать активы российского "Газпрома" в проекте "Северного потока – 2".

Это как раз и может стать компенсацией, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG. Об этом рассказал заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский, передает Wprost.

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По его словам, украинская компания "Нафтогаз" ранее пошла таким же путем.

Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 миллиардов злотых (около 1,5 миллиарда долларов – 24 канал), которые были присуждены через Арбитражный суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом является именно такое жесткое изъятие,

– заявил Ковальский.

Он также отметил, что для эффективного погашения долгов перед Польшей могут послужить все ключевые активы "Газпрома" в Европе.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея – занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это может привести к задержке реализации проекта "Северного потока – 2", – подчеркнул Ковальский.

Внимание! Сейчас "Северный поток – 2" пока построен на 93%. В случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.