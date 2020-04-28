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      Польша хочет арестовать активы "Газпрома" в проекте "Северного потока – 2"

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      Польша может задержать реализацию Северного потока – 2
      Польша может задержать строительство "Северного потока – 2" / Иллюстративное фото / Getty images

      Польша пытается взыскать с России выигранные в Стокгольме 1,5 миллиарда долларов. Следовательно, в стране намерены арестовать активы российского "Газпрома" в проекте "Северного потока – 2".

      Это как раз и может стать компенсацией, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG. Об этом рассказал заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский, передает Wprost.

      Ранее Достройка "Северного потока – 2" – под угрозой: судно, что могло это сделать, отправилось в Россию

      По его словам, украинская компания "Нафтогаз" ранее пошла таким же путем.

      Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 миллиардов злотых (около 1,5 миллиарда долларов – 24 канал), которые были присуждены через Арбитражный суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом является именно такое жесткое изъятие,
      – заявил Ковальский.

      Он также отметил, что для эффективного погашения долгов перед Польшей могут послужить все ключевые активы "Газпрома" в Европе.

      "Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея – занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это может привести к задержке реализации проекта "Северного потока – 2", – подчеркнул Ковальский.

      Внимание! Сейчас "Северный поток – 2" пока построен на 93%. В случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год. 

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Газпром Новости Польши Северный поток-2
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