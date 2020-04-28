Польща хоче заарештувати активи "Газпрому" у проєкті "Північного потоку – 2"

Польща намагається стягнути з Росії виграні в Стокгольмі 1,5 мільярда доларів. Відтак, у країні мають намір заарештувати активи російського "Газпрому" в проєкті "Північного потоку – 2".

Це якраз і може стати компенсацією, присудженою Стокгольмським арбітражем енергетичному концерну PGNiG. Про це розповів заступник міністра державних активів Польщі Януш Ковальський, передає Wprost.

Раніше Добудова "Північного потоку – 2" – під загрозою: судно, що могло це зробити, рушило до Росії

За його словами, українська компанія "Нафтогаз" раніше пішла таким самим шляхом.

Сьогодні, коли у нас стоїть питання, яким чином можна стягнути з "Газпрому" понад 6 мільярдів злотих (майже 1,5 мільярди доларів – 24 канал), які були присуджені через Арбітражний суд в Стокгольмі на користь компанії PGNiG в рахунок переплати за газ, то кращим варіантом є саме таке жорстке вилучення,

– заявив Ковальський.

Він також зазначив, що для ефективного погашення боргів перед Польщею можуть послужити всі ключові активи "Газпрому" в Європі.

"По-перше, якщо все-таки росіяни не будуть поважати закон, то, на мій погляд, хороша ідея – зайняти в першу чергу акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. Це також може призвести до затримки реалізації проєкту "Північного потоку – 2", – наголосив Ковальський.

Увага! Зараз "Північний потік – 2" наразі побудований на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.