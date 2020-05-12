Baltic Pipe: що відомо про газопровід, який ослабить газову імперію Кремля

Польща розпочала будівництво Baltic Pipe, який здатен усунути залежність України та Європейського союзу від російського газу. Таким чином "Північний потік-2", навіть у разі завершення, ймовірно, не виконуватиме функцій, які покладала на нього Росія з самого початку.

Що таке Baltic Pipe та чому "Північний потік-2" фактично втрачає сенс – з'ясував сайт 24 каналу.

Що відомо про Baltic Pipe?

Польща ще з початку 2000-х планувала побудувати газопровід із Норвегії. Однак на перешкоді постійно ставали різні геополітичні інтриги. Зокрема, з боку Росії: "Газпром" намагався тиснути доводами, що Baltic Pipe – марна трата грошей, адже РФ може повністю забезпечити потребу країни у газі. Наразі ж всі технічні та бюрократичні моменти вирішено і будівництво газопроводу розпочинається.

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На початку тижня це анонсував президент Польщі Анджей Дуда. Так, Baltic Pipe зв’яже родовища норвезького шельфу в Північному морі з Польщею через Данію. Дуда назвав це "віхою до незалежності Варшави від поставок газу з Росії" – саме звідти сьогодні імпортується більша частина природного газу.

Таким чином Польща вжила заходів і щоб уникнути продовження угоди з "Газпромом", термін дії якої закінчується якраз у 2022 році, коли проєкт має бути готовим.

Baltic Pipe у цифрах:

- Пропускна спроможність газопроводу – близько 10 мільярдів кубометрів газу на рік (що перевищує внутрішні потреби Польщі).

- Його спільно фінансує ЄС: на будівництво кількома грантами було виділено уже понад 260 млн євро.

- 30 квітня 2020 року оператор польської мережі газопроводів Gaz-System підписав договір про реалізацію проєкту з італійською компанією Saipem Limited, яка відповідатиме за прокладання труб на дні Балтійського моря.

- Контракт охоплює прокладання близько 275 км труб на глибині до 57 метрів. Його вартість – 280 мільйонів євро.

- Запланована дата запуску газопроводу – 1 жовтня 2022 року.

Всі необхідні дозволи для початку будівництва уже отримано. За словами Анджея Дуди, проєкт матиме стратегічне значення:

Ми робимо це, щоб стати, в певному сенсі, газовим центром для нашої частини Європи. Наш план: ми – не просто країна, яка отримує та використовує газ для власних потреб, але й така, що може забезпечити енергетичну безпеку для інших держав.



Де буде пролягати газопровід / Карта baltic-pipe.eu

Фундамент енергетичної безпеки Європи

Як бачимо, Польща має серйозні наміри забезпечити енергетичну незалежність частини Європи від Росії. Також проєкт є принципово важливим для самої країни: по ньому будуть надходити ті мільярди кубометрів газу, які зараз поставляє "Газпром". І пропускна здатність нового трубопроводу – більша, що цілком дасть можливість Польщі стати самостійним гравцем на ринку газу Східної Європи.

Анджей Дуда також зазначав, що Baltic Pipe є частиною співробітництва в рамках "Тримор’я". Та, окрім всього, допоможе Україні позбутися енергетичної залежності від Москви.

Дуже важливо, що Польща буде одним із гарантів енергетичної безпеки України, яка, як ми знаємо, роками зазнавала газового, енергетичного шантажу (з боку Росії, – 24). Тому цей елемент є надзвичайно важливим для суверенітету та повної незалежності України,

– зазначив Дуда.

Ініціатива трьох морів (або "Тримор’я") – міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Євросоюзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів. Україна в їх число не входить.

Як пише Українська Служба Польського радіо, Польща, завдяки Baltic Pipe, має намір звільнитися від "газового зашморгу" РФ і допомогти країнам регіону стати менш залежними від російського газу.

І це – не єдина погана новина для Москви. Так, німецьке Федеративне агентство транспортних мереж відхилило клопотання консорціуму "Північного потоку-2" про виключення газопроводу зі списку проєктів, які не підлягають законодавству ЄС. Його прибічники, зокрема в Німеччині, намагалися скористатися пандемією коронавірусу і реалізувати російські інтереси в Європі.

"Вони хотіли довести, що незавершений газопровід був закінчений – були використані різні юридичні хитрощі. Ми, противники "Північного потоку-2", однозначно говорили, що такі витівки не пройдуть. Були надіслані дуже чіткі сигнали, що це опротестують польські підприємства. Цей тиск мав сенс", – підсумував Польському радіо провал російського лобі в Німеччині польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський.

Так, згідно з рішенням німецького регулятора, "Північний потік-2" підлягає європейському регулюванню та мусить підкорятися газовій директиві Євросоюзу. І, таким чином, фактично втрачає ті функції, заради яких РФ це розпочинала.

Газова директива ЄС передбачає, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Тож "Газпром" повинен передати "Північний потік-2" в управління іншій компанії, яка з ним не пов’язана.



Крім того, усі постачальники повинні мати однаковий та вільний доступ до трубопроводу – "Газпром" не зможе бути його єдиним користувачем та завантажити на повну потужність (або понад 50%).

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Польща в принципі має негативний досвід у "газових" відносинах з Росією. Нещодавно Варшава виграла у Стокгольмському арбітражі спір із "Газпромом" стосовно завищених росіянами цін на газ. Тепер Москва мусить повернути країні понад 6 млрд злотих (понад 1,3 млрд євро). І Польща має намір стягнути ці гроші, зокрема, арештувавши активи "Газпрому" в проєкті "Північний потік-2". Що може ще більше затримати його реалізацію.

Деталі Польща хоче заарештувати активи "Газпрому" у проєкті "Північного потоку – 2"

Хоч конструктори Baltic Pipe і зазначають, що проєкт – "зовсім інший", ніж "Північний потік-2", сигнали Варшави про наміри стати газовим центром для Східної Європи нічого хорошого для Росії не означають.

Сукупно проблеми РФ з будівництвом "Північного потоку-2" та прокладання Baltic Pipe цілком спроможні обмежити російський енергетичний вплив на ринку.

Дивіться відео про переваги проєкту:

Що зараз з "Північним потоком-2"?

Газопровід у 2019 році був за кілька кроків від завершення. Однак санкції, введені США у грудні, зупинили роботу над останньою його частиною. Зокрема, з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб.

Наразі проєкт готовий на 93%. 3 травня російське судно "Академік Черський", яке теоретично могло б завершити "Північний потік-2", прибуло у порт Балтійського моря неподалік від Калінінграда. У Міністерстві енергетики Росії зазначали, що газопровід запустять до кінця 2020 року.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що зараз протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року. Однак цього не сталося.



Головні ризики для України у разі запуску газопроводу:

- державний бюджет втрачає величезні суми доходів від транзиту газу;

- ​Росія таким чином може мінімізувати ризики у разі ширшого військового втручання в Україну (газ безперешкодно продовжить надходити до Європи в обхід).



Де розташовано газогін: карта

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