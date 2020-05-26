Украинские огурцы "под прикрытием" и штраф на миллиард: громкий скандал в сети Biedronka

Штраф на полтора миллиарда злотых – это почти 10 миллиардов гривен – грозит популярной сети супермаркетов Biedronka в Польше. А виноваты во всем украинские огурцы.

Огромный штраф может наложить на Biedronka польский антимонопольный орган UOKiK. Там считают, что сеть выдавала иностранные овощи и фрукты как польские, потому что поляки лучше покупают отечественное. Об этом написали в Money.pl .

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Огурцы-заробитчане

Сеть супермаркетов Biedronka выдавала украинские огурцы как польские. А все для того, чтобы увеличить продажи. Рассуждали так:

В соцопросах 73% поляков заявили, что стремятся поддерживать национального производителя.

Так почему бы и не использовать чувства патриотизма поляков в пользу бизнеса?

Компании Jeronimo Martins Polska (это владелец сети Biedronka) UOKiK выдвинул обвинения " в нарушении интересов потребителей путем введения их в заблуждение относительно страны происхождения овощей и фруктов ".

"Огуречный" патриотизм

Руководитель антимонопольного органа Томаш Хрустный пояснил, что для многих покупателей информация о стране происхождения продукта имеет решающее значение для осуществления выбора (по соцопросам – это 76% поляков).

Хрустний назвал это "экономическим патриотизмом".

Справедливости ради добавим, что "пострадали" не только украинские огурцы, но и нидерландская морковь, французская капуста и другие продукты. Но больше всего пострадать может именно Biedronka – ведь ей грозит штраф в 1,5 миллиарда.

Почему Biedronka грозит такой большой штраф? 49 супермаркетов сети проверили, нарушения обнаружили в 64 партиях товаров, а это – почти 10% от общего количества.



Соответственно, руководствуясь этим и польскими законами, определили и размер штрафа: 1,5 миллиарда злотых – это 10% годового оборота компании.



Biedronka – это крупнейшая сеть супермаркетов розничной торговли в Польше