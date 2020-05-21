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Польша отказалась от карантина для сезонных работников из Украины

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Сезонные работы в Польше без карантина
Сезонные работы в Польше без карантина / nasha polsha

Польша испытывает острую нехватку рабочих рук. Особенно в сельском хозяйстве. Поэтому там решили отказаться от обязательного карантина для сезонных работников, приезжающих из-за "восточной границы",

Информацию о том, что сезонные работники в сельском хозяйстве могут сразу приступать к работе, озвучил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, передает RMF24. До этого ииностранным работникам приходилось ожидать 14 дней, находясь в самоизоляции.

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Однако такое послабление касается только работников на фермах, отметил министр. На другие отрасли это не распространяется.

При этом в Польше за государственные средства не смогут тестировать на коронавирус иностранных работников, приехавших на работу. Все потому, что это запрещено законодательством. Такие тестирования будут считаться как незаконная государственная помощь.

Ардановский также обратился к полякам, которые находятся без работы, чтобы они помогали фермерам во время сезонных работ с урожаем. Он отметил, что это важно для предотвращения будущего дефицита продуктов, поэтому рост цен на них.

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відкриття кордонів

Автор: Игорь Садженица
Теги: Заробитчане Карантин в Украине 2020 Новости Польши Новости Украины Новости политики
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