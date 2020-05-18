В Польше рассказали, когда планируют открыть границы
Открыть границы в Польше могут уже с 15 июня. Однако для этого нужно, чтобы эпидемиологическая ситуация оставалась хотя бы на текущем уровне.
Вице-премьер Польши Ядвига Эмиль во время телеэфира заявила, что, по предварительным сообщениям государств Европы, границы они хотят открыть с 15 июня, пишет Businessinsider.com.pl.
Читайте также Коронавирус в Польше: число больных преодолело отметку в 18 тысяч
По словам вице-премьера, аналогичный план имеет и Польша.
Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большим запасом,
– отметила Эмиль.
К слову, Польша из-за распространения COVID-19 закрыла границы 13 марта.
Коронавирус и карантин в Польше: основное
- По состоянию на 18 мая в Польше зафиксировали 18 тысяч 746 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 929 человек, выздоровели – 7 тысяч 628.
- С 19 апреля в Польше начали снимать карантин. Открыли парки, леса и скверы, позволили пребывание большего количества людей в магазинах и храмах.
- С 4 мая начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Также могут восстановить работу для посетителей книжные магазины, музеи, выставки и библиотеки.
- Однако Польша продлила контроль на границах с соседями-членами Евросоюза еще на 30 дней. Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.