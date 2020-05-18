В Польше рассказали, когда планируют открыть границы

Открыть границы в Польше могут уже с 15 июня. Однако для этого нужно, чтобы эпидемиологическая ситуация оставалась хотя бы на текущем уровне.

Вице-премьер Польши Ядвига Эмиль во время телеэфира заявила, что, по предварительным сообщениям государств Европы, границы они хотят открыть с 15 июня, пишет Businessinsider.com.pl.

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По словам вице-премьера, аналогичный план имеет и Польша.

Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большим запасом,

– отметила Эмиль.

К слову, Польша из-за распространения COVID-19 закрыла границы 13 марта.

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