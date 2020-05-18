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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

У Польщі розповіли, коли планують відкрити кордони

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Коли Польща відкриє кордони: ймовірна дата
Коли Польща відкриє кордони / bug.org.ua

Відкрити кордони у Польщі можуть вже з 15 червня. Однак для цього потрібно, щоб епідеміологічна ситуація залишалася хоча б на поточному рівні.

Віцепрем'єрка Польщі Ядвіга Еміль під час телеефіру заявила, що, за попередніми повідомленнями держав Європи, кордони вони хочуть відкрити з 15 червня, пише Businessinsider.com.pl.

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За словами віцепрем'єрки, аналогічний план має і Польща.

Ми також припускаємо, що якщо ситуація буде розвиватися не швидшими темпами, ніж наразі, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом,
– зазначила Еміль.

До слова, Польща через поширення COVID-19 закрила кордони 13 березня.

Зверніть увагу! Опівночі 16 травня Україна відкрила пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

Коронавірус та карантин у Польщі: основне

  • Станом на 18 травня у Польщі зафіксували 18 тисяч 746 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 929 людей, одужали – 7 тисяч 628.
  • З 19 квітня у Польщі почали знімати карантинні обмеження. Відкрили парки, ліси та сквери, дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах.
  • Від 4 травня почали працювати торговельно-розважальні центри та готеліТакож можуть відновити роботу для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки
  • Однак Польща продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами Євросоюзу ще на 30 днів. Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Польщі
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