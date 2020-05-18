У Польщі розповіли, коли планують відкрити кордони
Відкрити кордони у Польщі можуть вже з 15 червня. Однак для цього потрібно, щоб епідеміологічна ситуація залишалася хоча б на поточному рівні.
Віцепрем'єрка Польщі Ядвіга Еміль під час телеефіру заявила, що, за попередніми повідомленнями держав Європи, кордони вони хочуть відкрити з 15 червня, пише Businessinsider.com.pl.
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За словами віцепрем'єрки, аналогічний план має і Польща.
Ми також припускаємо, що якщо ситуація буде розвиватися не швидшими темпами, ніж наразі, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом,
– зазначила Еміль.
До слова, Польща через поширення COVID-19 закрила кордони 13 березня.
Зверніть увагу! Опівночі 16 травня Україна відкрила пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.
Коронавірус та карантин у Польщі: основне
- Станом на 18 травня у Польщі зафіксували 18 тисяч 746 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 929 людей, одужали – 7 тисяч 628.
- З 19 квітня у Польщі почали знімати карантинні обмеження. Відкрили парки, ліси та сквери, дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах.
- Від 4 травня почали працювати торговельно-розважальні центри та готелі. Також можуть відновити роботу для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки.
- Однак Польща продовжила контроль на кордонах з сусідами-членами Євросоюзу ще на 30 днів. Перетин кордону зараз можливий лише у визначених пунктах.