У Польщі розповіли, коли планують відкрити кордони

Відкрити кордони у Польщі можуть вже з 15 червня. Однак для цього потрібно, щоб епідеміологічна ситуація залишалася хоча б на поточному рівні.

Віцепрем'єрка Польщі Ядвіга Еміль під час телеефіру заявила, що, за попередніми повідомленнями держав Європи, кордони вони хочуть відкрити з 15 червня, пише Businessinsider.com.pl.

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За словами віцепрем'єрки, аналогічний план має і Польща.

Ми також припускаємо, що якщо ситуація буде розвиватися не швидшими темпами, ніж наразі, то після 15 червня можна буде відкрити кордони. Я говорю це з великим запасом,

– зазначила Еміль.

До слова, Польща через поширення COVID-19 закрила кордони 13 березня.

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