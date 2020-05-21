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Польща відмовилася від карантину для сезонних працівників з України

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Сезонні роботи в Польщі без карантину
Сезонні роботи в Польщі без карантину / nasha polsha

Польща відчуває гостру нестачу робочих рук. Особливо в сільському господарстві. Тож там вирішили відмовитися від обов'язкового карантину для сезонних працівників, які приїжджають за "східного кордону",

Інформацію про те, що сезонні працівники у сільському господарстві можуть одразу приступати до роботи, озвучив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський, передає RMF24. До цього іноземним працівникам доводилося очікувати 14 днів, перебуваючи в самоізоляції.

Важливо У МВС назвали можливу дату відкриття кордонів

Однак таке послаблення стосується лише працівників на фермах, відзначив міністр. На інші галузі це не розповсюджується.

При цьому в Польщі за державні кошти не зможуть тестувати на коронавірус іноземних працівників, які приїхали на роботу. Все через те, що це заборонено законодавством. Такі тестування рахуватимуться як незаконна державна допомога.

Ардановський також звернувся до поляків, які перебувають без роботи, щоб вони теж допомагали фермерам під час сезонних робіт з урожаєм. Він наголосив, що це важливо для запобігання майбутнього дефіциту продуктів, відтак зростання цін на них.

До слова У Польщі розповіли, коли планують відкрити кордони

відкриття кордонів

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Заробітчани Карантин в Україні 2020 Новини Польщі Новини України Новини політики
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