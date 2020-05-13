"Шегині" відкриють: уряд дозволив роботу пішоходного пункту пропуску на кордоні

Кабінет Міністрів 13 травня дозволив відкрити пішохідний пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею. Це сталося у зв'язку з послабленням карантину в Україні.

Глава МВС Арсен Аваков на засіданні уряду наголосив, що зараз виникла необхідність у відкритті цього пункту пропуску. Про це повідомляє 24 канал.

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Постанова набуде чинності з моменту опублікування. Відзначимо, що урядовий кур'єр виходить в друк у четвер, 14 травня. Відповідно саме тоді ймовірно буде відкрито пункт пропуску "Шегині".

Обмеження на кордонах України: головне

З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають право на проживання). З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.

До цього часу були закриті всі піші КПП, потрапити в Україну можна було лише на авто. Тимчасово закриті 123 пункти пропуску уздовж усього кордону України.

Наразі виїхати з України може транзитний і вантажний транспорт. До Польщі потрапити можуть власники карти поляка чи громадяни Європейського Союзу.

Потрапити в Україну можуть її громадяни чи ті, хто мають право на проживання.

Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:

"Ягодин"

"Краківець"

"Рава-Руська"

"Ужгород"

"Тиса"

"Дякове"

"Порубне"

"Старокозаче"

"Рені"

"Могилів-Подільський"

"Гоптівка"

"Юнаківка"

"Бачівськ"

"Сеньківка"

"Мілове"

"Нові Яриловичі"

"Славутич"

"Виступовичі"

"Доманове"

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Де ще можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу