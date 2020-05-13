"Шегині" відкриють: уряд дозволив роботу пішоходного пункту пропуску на кордоні
Кабінет Міністрів 13 травня дозволив відкрити пішохідний пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею. Це сталося у зв'язку з послабленням карантину в Україні.
Глава МВС Арсен Аваков на засіданні уряду наголосив, що зараз виникла необхідність у відкритті цього пункту пропуску. Про це повідомляє 24 канал.
До речі Пункт пропуску у Раві-Руській запрацював: на кордоні порожнеча
Постанова набуде чинності з моменту опублікування. Відзначимо, що урядовий кур'єр виходить в друк у четвер, 14 травня. Відповідно саме тоді ймовірно буде відкрито пункт пропуску "Шегині".
Обмеження на кордонах України: головне
- З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають право на проживання). З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
- До цього часу були закриті всі піші КПП, потрапити в Україну можна було лише на авто. Тимчасово закриті 123 пункти пропуску уздовж усього кордону України.
- Наразі виїхати з України може транзитний і вантажний транспорт. До Польщі потрапити можуть власники карти поляка чи громадяни Європейського Союзу.
- Потрапити в Україну можуть її громадяни чи ті, хто мають право на проживання.
Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:
- "Ягодин"
- "Краківець"
- "Рава-Руська"
- "Ужгород"
- "Тиса"
- "Дякове"
- "Порубне"
- "Старокозаче"
- "Рені"
- "Могилів-Подільський"
- "Гоптівка"
- "Юнаківка"
- "Бачівськ"
- "Сеньківка"
- "Мілове"
- "Нові Яриловичі"
- "Славутич"
- "Виступовичі"
- "Доманове"
Актуально Закриття частини пунктів пропуску на кордонах України до 22 травня: що відомо