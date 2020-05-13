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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

"Шегині" відкриють: уряд дозволив роботу пішоходного пункту пропуску на кордоні

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Пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею відкриють - рішення уряду
Пункт пропуску Шегині

Кабінет Міністрів 13 травня дозволив відкрити пішохідний пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею. Це сталося у зв'язку з послабленням карантину в Україні.

Глава МВС Арсен Аваков на засіданні уряду наголосив, що зараз виникла необхідність у відкритті цього пункту пропуску. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Пункт пропуску у Раві-Руській запрацював: на кордоні порожнеча

Постанова набуде чинності з моменту опублікування. Відзначимо, що урядовий кур'єр виходить в друк у четвер, 14 травня. Відповідно саме тоді ймовірно буде відкрито пункт пропуску "Шегині".

Обмеження на кордонах України: головне

  • З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають право на проживання). З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
  • До цього часу були закриті всі піші КПП, потрапити в Україну можна було лише на авто. Тимчасово закриті 123 пункти пропуску уздовж усього кордону України.
  • Наразі виїхати з України може транзитний і вантажний транспорт. До Польщі потрапити можуть власники карти поляка чи громадяни Європейського Союзу.
  • Потрапити в Україну можуть її громадяни чи ті, хто мають право на проживання.

Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:

  • "Ягодин"
  • "Краківець"
  • "Рава-Руська"
  • "Ужгород"
  • "Тиса"
  • "Дякове"
  • "Порубне"
  • "Старокозаче"
  • "Рені"
  • "Могилів-Подільський"
  • "Гоптівка"
  • "Юнаківка"
  • "Бачівськ"
  • "Сеньківка"
  • "Мілове"
  • "Нові Яриловичі"
  • "Славутич"
  • "Виступовичі"
  • "Доманове"

Актуально Закриття частини пунктів пропуску на кордонах України до 22 травня: що відомо

кордон
Де ще можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Держприкордонслужба
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