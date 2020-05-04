Закриття частини пунктів пропуску на кордонах України до 22 травня: що відомо
Кабінет Міністрів продовжив термін закриття частини пунктів пропуску на держкордоні України до 22 травня. У всіх документах щодо карантину дату 11 травня вирішили замінити на 22 травня.
Цю інформацію під час позачергового засідання Кабміну підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.
Актуально Карантин в Україні продовжать до 22 травня
Водночас глава МВС Арсен Аваков запропонував детальніше обговорити питання відкриття конкретних пунктів пропуску, а також їхню кількість.
Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:
- "Ягодин"
- "Краківець"
- "Ужгород"
- "Тиса"
- "Дякове"
- "Порубне"
- "Старокозаче"
- "Рені"
- "Могилів-Подільський"
- "Гоптівка"
- "Юнаківка"
- "Бачівськ"
- "Сеньківка"
- "Мілове"
- "Нові Яриловичі"
- "Славутич"
- "Виступовичі"
- "Доманове"
Що відомо про обмеження на кордоні
- З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
- З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
- Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
- Спочатку карантин запровадили до 3 квітня, а потім продовжили до 24 квітня. Вже 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня.
Дивіться відео засідання уряду 4 травня:
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