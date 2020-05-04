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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Закриття частини пунктів пропуску на кордонах України до 22 травня: що відомо

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      Частина пунктів пропуску на кордонах України будуть закритими
      Частина пунктів пропуску на кордонах України будуть закритими / ДПСУ

      Кабінет Міністрів продовжив термін закриття частини пунктів пропуску на держкордоні України до 22 травня. У всіх документах щодо карантину дату 11 травня вирішили замінити на 22 травня.

      Цю інформацію під час позачергового засідання Кабміну підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

      Актуально Карантин в Україні продовжать до 22 травня

      Водночас глава МВС Арсен Аваков запропонував детальніше обговорити питання відкриття конкретних пунктів пропуску, а також їхню кількість.

      Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:

      • "Ягодин"
      • "Краківець"
      • "Ужгород"
      • "Тиса"
      • "Дякове"
      • "Порубне"
      • "Старокозаче"
      • "Рені"
      • "Могилів-Подільський"
      • "Гоптівка"
      • "Юнаківка"
      • "Бачівськ"
      • "Сеньківка"
      • "Мілове"
      • "Нові Яриловичі"
      • "Славутич"
      • "Виступовичі"
      • "Доманове"

      Що відомо про обмеження на кордоні

      • З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
      • З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
      • Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
      • Спочатку карантин запровадили до 3 квітня, а потім продовжили до 24 квітня. Вже 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня.

      Дивіться відео засідання уряду 4 травня:

      де можна перетнути кордон України
      Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Держприкордонслужба Новини політики
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