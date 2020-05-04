Закрытие части пунктов пропуска на границах Украины до 22 мая: что известно
Кабинет Министров продлил срок закрытия части пунктов пропуска на госгранице Украины до 22 мая. Во всех документах по карантину дату 11 мая решили заменить на 22 мая.
Эту информацию во время внеочередного заседания Кабмина подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.
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В то же время глава МВД Арсен Аваков предложил подробнее обсудить вопрос открытия конкретных пунктов пропуска, а также их количество.
Что известно об ограничениях на границе
- С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украину запретили въезд иностранцам (кроме тех, которые имеют вид на жительство).
- С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.
- В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
- Сначала карантин ввели до 3 апреля, а затем продлили до 24 апреля. Уже 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.
Смотрите видео заседания правительства 4 мая:
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